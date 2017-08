DEWESoft, ki razvija in izdeluje merilne instrumente za fizikalne meritve za avtomobilsko, letalsko, vesoljsko, gradbeno industrijo ter energetiko in transport, zato tudi vedno išče sveže znanje in sodelavce, ima v Sloveniji, Nemčiji in Veliki Britaniji odprtih več delovnih mest.

V Trbovljah, kjer ima podjetje sedež, v svoji sredini iščejo razvojnega inženirja za programsko opremo in QA-inženirja, z odprtimi rokami pa v svojo sredino sprejemajo tudi nadobudne študente. V DEWESoftu, zlati gazeli 2012, so sicer vedno odprti za nove sodelavce, ki želijo s svežim znanjem, veseljem do dela, pozitivno energijo in inovativnostjo prispevati k rasti gazele doma in po svetu. Vsi merilni instrumenti in komponente, torej strojna in programska oprema ter elektronika, so plod njihovega znanja in razvoja, inovacije pa del vsakdana.

V DEWESoftu navajajo deset razlogov, zaradi katerih je vredno kariero ustvarjati pri njih. Na čelu seznama je možnost sodelovanja z vodilnimi svetovnimi korporacijami različnih industrij, saj sodelujejo na primer z družbami, kot so MAN, Honeywell, Bosch, Bugatti, Canon, Siemens, Kawasaki, Boeing, Hyundai, Nasa in drugi.

DEWESoft omogoča tudi učenje od najboljših in delo z najsodobnejšo tehnološko opremo, biti nagrajen za nadpovprečno delo, imeti možnost dajati ideje in razvijati inovativne produkte, biti član DEWESoftove družine, ki samo v Trbovljah šteje 65 sodelavcev, in se pri svojem delu zabavati.

Podjetje deluje na vseh celinah. Največ prometa trenutno ustvarijo v sodelovanju z avtomobilsko in vesoljsko industrijo, od katere pa si v prihodnje obetajo še več.