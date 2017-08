Imam velike mošeje v Meki šejk Saleh Mohamed Al Taleb je v petkovi pridigi pred letošnjim hadžem, ki se bo začel pojutrišnjem, ožigosal vse, ki sprožajo spore med muslimani. Zbranim že več sto tisoč vernikom iz celega sveta je med drugim dejal, da »kdorkoli povzroča spopade ali razprtije med muslimani, ne spoštuje blagoslova sožitja, posnema tiste, ki živijo v (verski) nevednosti, škoduje svojim ljudem in vara lastno nacijo«. Taleb ni neposredno naslovil političnih in vojaških delitev v arabskem svetu, ki so v minulih letih terjale deset tisoč življenj in pregnale z domov na milijone ljudi in v katerih aktivno sodeluje tudi Savdska Arabija s svojim vojaškim posredovanjem v Jemnu, diplomatsko-gospodarskem sporu s Katarjem ter merjenju moči z Iranom za prevlado v regiji.

Letos znova iranski romarji Iz Irana na letošnjem romanju pričakujejo okoli 90.000 vernikov. Lani so hadž bojkotirali, ker Riad ni sprejel zahtev Teherana, povezanih z varnostjo iranskih vernikov, potem ko jih je leto poprej več sto umrlo v človeškem stampedu v posebej za vsakoletni hadž postavljenem šotorskem naselju Mina pri Meki. Tedanji dogodki še zdaj niso povsem razjasnjeni. Ni znano, kaj natančno ga je povzročilo, pa tudi o številu mrtvih krožijo zelo različne številke. Savdska Arabija je navedla, da je umrlo 769 ljudi, ranjenih pa naj bi bilo takrat 934, drugi viri pa so govorili tudi o skoraj 7000 mrtvih. Podatki, ki so jih po tragediji zbrali v okoli 40 državah brez Savdske Arabije, zdaj navajajo več kot 2400 mrtvih in čez 400 pogrešanih. Iranski verski voditelj Ali Hamenej je tedaj savdske reševalce obdolžil, da so nekatere ranjene pobili, ker so jih zmetali v zabojnike z mrliči. Riad in Teheran sta se v spor glede varnosti iranskih vernikov in njihove same udeležbe na romanju s političnimi predznaki znašla že leta 1987. Takrat so Iranci romanje izkoristili za protest v Meki proti ZDA in Izraelu, v spopadu s savdskimi varnostnimi silami pa jih je bilo ubitih več kot štiristo in posledično so naslednja tri leta hadž bojkotirali.