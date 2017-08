Slikovito okolje Tavčarjevega dvorca je bogatejše za še eno zanimivost, in sicer travnato teniško igrišče. Urejeno je po vzoru igrišča, ki ga je leta 1897 dal urediti pisatelj Ivan Tavčar. Minulo soboto so v belo oblečeni igralke in igralci obudili tradicijo igranja tenisa na Visokem. Praznik belega športa z obveznimi belimi oblačili in starimi loparji je bil prava paša za oči. Dogodki ob praznovanju stoletnice začetka izhajanja Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni pa so minuli konec tedna na Visoko tudi sicer privabili mnogo obiskovalcev.

Teniškega turnirja dvojic se je udeležilo okoli 40 dam in gospodov, ki so člani teniškega kluba Gorenja vas in njihovi gostje. Kot se spodobi, je pred začetkom turnirja pravila prebral domačin »Ivan Tavčar«, ki je posebej poudaril, da naj »gospodje igrajo obzirno, obenem pa ne pokažejo, da proti damam ne igrajo s polno močjo«.

Odprli tudi pohodno pot Cvetje v jeseni

»Dogodek je nadaljevanje izročila, saj je Slovenija tu po Tavčarjevi zaslugi dobila prvo travnato igrišče za tenis. Naš klub praznuje tridesetletnico in veseli smo, da lahko na tak način prispevamo tudi k novi podobi Visokega in povabimo naše goste in prijatelje,« je dejal Izidor Selak, ki je skupaj z drugimi organizatorji pripravil pravi teniški praznik. Odzvali so se vsi, gostje s Slovaškega pa so bili posebej navdušeni: »Prijatelji iz Poljanske doline so nas povabili na ta enkraten dogodek v tem res prelepem okolju in zamisel o prikazu tenisa na tak način je odlična. Počutimo se res domače,« je dejal Vladimir Zvonar, pohvale pa so tudi sicer kar deževale.

»Medve pa radi kolesariva in sva se malo ustavili, ker naju je zanimalo dogajanje na igrišču. Je res zanimiva zamisel in lepo je videti, kako je bilo včasih na teniškem igrišču. Kot bi čas zavrteli nazaj,« sta nam povedali Jana Košir in Lucija Jamnik iz Kranja in potem odpeljali navkreber. Tavčarjev tenis v belem je potekal vso soboto, včeraj pa se je z množično udeležbo praznik na Visokem nadaljeval še s pohodom po novi pešpoti. Tudi ta je v znamenju Cvetja v jeseni in vodi po krajih, kjer so živeli njegovi glavni junaki. Petkov muzikal na prostem ob Tavčarjevem dvorcu pa je nekatere ganil celo do solz.