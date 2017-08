»Že dvajset let se veliko govori o novem vrtcu v Šentjerneju. Poslušali smo obljube, celo načrte smo že držali v rokah. A tako blizu kot danes še nismo bili. Težko smo čakali ta dan,« je bila zadovoljna ravnateljica šentjernejskega vrtca Čebelica Ana Srpčič pred podpisom pogodbe med izvajalcem gradnje Dema plus (v sodelovanju s partnerjem Riko hiše) in občino. V teh dneh bodo zagnali gradbene stroje, gradnja dvonadstropnega lesenega objekta naj bi bila končana čez eno leto. Na devetih lokacijah po Šentjerneju se v 23 oddelkih letos stiska 386 otrok. Kot pravi Srpčičeva, že od leta 2011 v občini število otrok narašča. »Imamo blokovsko naselje, širijo se tudi okoliške vasi. Ne gre torej zgolj za prirast, ampak tudi za priseljevanje,« pravi. Na leto se v občini rodi okrog sto otrok, vključenost v vrtec pa je v prvi starostni skupini 70- do 75-odstotna, pri starejših otrocih pa celo več kot 90-odstotna.

»Vsako leto imamo veliko skrbi, ker ne moremo sprejeti vseh otrok. Doslej smo to reševali različno – z najemom zasebnih hiš, družinskim varstvom. A to je za starše precej naporno, dostikrat so morali otroke voziti tudi na tri različne lokacije. Nov vrtec bo tako rešitev za vse,« dodaja Srpčičeva.

Vrtec bodo gradili v dveh fazah. Prvi objekt, v katerem bo v dveh nadstropjih deset oddelkov, naj bi zgradili do februarja prihodnje leto. Vanj se bodo preselili otroci iz matičnega vrtca Čebelica, ki ga bodo nato porušili in na istem mestu postavili še drugi objekt, v katerem bo osem oddelkov. Večina od devetih dislociranih lokacij tako ne bo več potrebnih, bosta pa ostala enota v Orehovici pri podružnični šoli ter oddelek v šoli, kjer gostujejo že zdaj. »Računamo, da bo 18 oddelkov na osrednji lokaciji zadovoljilo potrebe. Če ne, bo potrebna nova akcija, kajti na tej lokaciji večjega vrtca ne moremo zgraditi.« Letos bo brez predšolskega varstva ostalo okrog dvajset otrok, rojenih konec leta 2016, ki bi sicer bili sprejeti med letom.

Za dobre tri milijone evrov vredno naložbo je občina pridobila 40-odstotno sofinanciranje Eko sklada, preostali delež bo pokrila iz proračuna oziroma z dolgoročnim posojilom. »Smo pa prav gotovo ena redkih občin, ki denar za novi vrtec zbira tudi s samoprispevki in dobrodelnimi prireditvami. Zato je to skupni projekt vseh občanov,« pravi župan Radko Luzar. Tako so na nedavnem kolesarskem maratonu vso zbrano startnino v višini 5400 evrov namenili novemu vrtcu. Na posebnem računu za vrtec se je doslej nabralo že okrog 30.000 evrov.