»Koliko stane?« je med ogledovanjem ličnega in dobro ohranjenega Rogovega rdečega kolesa spraševala mlajša kolesarka. Na sejem rabljenih koles, ki so ga minulo soboto pripravili člani pobude Za mesto po dveh, se je pripeljala s svojim športnim kolesom. »Prišla sem po mestno kolo. Prejšnjega so mi ukradli, ko sem ga pustila pred trgovino, in zdaj ne bi rada kupila čisto novega,« je razlog za dopoldanski obisk sejma pojasnila Tjaša. »Sto evrov? Bom še premislila,« se je ozrla k prodajalcu, naredila fotografijo kolesa, da se bo doma lažje posvetovala, in odkolesarila.

Najbolj zaželena mestna kolesa

Prav mestna kolesa so takrat, ko ob Gradaščici poteka sejem rabljenih koles, najbolj zaželena. »Obiskovalci iščejo kolesa, ki so dovolj dobro ohranjena, da se bodo z njimi lahko vozili po mestu, in hkrati niso predraga, da jih ne bo skrbelo, če bodo kolo kje pustili parkirano dalj časa,« je najpogostejši razlog za obisk sejma povzel Miha Lokar iz pobude Za mesto po dveh. Sejem so v Eipprovi ulici minuli konec tedna pripravili že tretjič v tem poletju. Tradicionalno bi sicer moral potekati vsako drugo soboto v mesecu, a jih je pred dvema tednoma pregnal dež.

Tokrat je bilo organizatorjem vreme naklonjeno in sončno dopoldne je v Trnovo privabilo številne kolesarje. »Tisti, ki so želeli prodati rabljeno kolo ali ga kupiti, prav veliko možnosti v Ljubljani do zdaj niso imeli. Ker izkušnje iz tujine kažejo, da so tovrstni sejmi dobro sprejeti, smo se odločili, da ga pripravimo. Hkrati je to priložnost, da oživimo Eipprovo ulico in ljudi spodbudimo k pametni mobilnosti,« je pojasnil Lokar.

Da so ljubljanski kolesarji takšen sejem res pogrešali, se je potrdilo že junija, ko so Eipprovo prvič napolnila rabljena kolesa. Takrat je ponudbo sestavljajo približno petdeset bolj ali manj dobro ohranjenih koles, prodali so jih več kot polovico. Fotografije koles, ki jih prodajalcem ne uspe prodati, organizatorji potem objavijo na svoji strani na facebooku in če se kdo zanima za nakup, ga povežejo z lastnikom. »Tudi to že deluje, saj smo tako prodali že kar nekaj koles,« je zadovoljen Lokar.