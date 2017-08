Že osmo leto zapored bodo ljubitelji športa in rekreacije prvi septembrski konec tedna preplavili mestno središče. Ljubljansko športno društvo Povodni mož je tisto, ki je leta 2009 začelo tradicijo ljubljanske septembrske prireditve Športni vikend Ljubljanica z rdečo nitjo zdrave tekmovalnosti in zabavnega druženja. Ker pa prireditev vseskozi raste in pritegne vedno več obiskovalcev, so se organizatorji odločili, da jo letos razdelijo kar v dva dela.

Prvi se bodo 2. septembra ob 11. uri razgibali najmlajši tekači na otroških tekih povodnega moža. Na Kongresnem trgu bodo otrokom lahko pomagali tudi starši, saj bodo teki netekmovalni. Bolj tekmovalno vzdušje pa se bo v mesto naselilo, ko bo padel mrak in se bodo ob 20. uri tekači podali najprej na petkilometrsko traso, nato pa eno uro kasneje še na 10 in 21 kilometrov. 8. nočni tek Ljubljanica je eden iz serije tekov v soju luči, ki se bo sklenila 14. oktobra v Portorožu. Tudi tokrat spodbujajo podjetja in organizacije, da se odločijo za štafeto na 10- ali 21-kilometrski razdalji. Da bo vladalo res pozitivno vzdušje, ne bo manjkala glasba, ki bo tokrat domena skupine Carpe Diem.

Športno društvo Povodni mož je nastalo z namenom promocije športa in zdravja. Izkušnje so pridobili predvsem z organizacijo ljubljanskega triatlona in otroških tekov, pozneje so dodali nočni tek, za njim pa še adrenalinskega urbanega gladiatorja in kolesarski festival. Slednja bosta v drugem septembrskem koncu tedna. Najprej bo na vrsti Urbani gladiator Ljubljana, ki se bo začel ob 17. uri na Kongresnem trgu. Za adrenalinske navdušence bodo znova pripravili zanimivo progo, ki bo povezala Tromostovje, Golovec in Špico, na njej pa se bodo gladiatorji spopadli z blatom, ognjem, ovirami, bremeni, prečkali bodo Ljubljanico, Gradaščico in še kaj. Letošnja novost bo proga z ovirami za urbane gladiatorčke, ki jo bodo lahko premagovali v soboto med 11. in 14. uro v nakupovalnem mestu BTC.

Organizatorji so sporočili, da pričakujejo odlične vremenske razmere, ki bodo razveselile tudi kolesarje. Bike festival Ljubljanica bo na vrsti v nedeljo, 10. septembra, in bo na voljo v dveh dolžinah. Hitri in vzdržljivi lahko izberejo veliki 78-kilometrski maraton, manj izkušeni pa mali maraton, ki bo potekal na 35-kilometrski progi po Ljubljani in njeni zeleni okolici. dv