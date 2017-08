Burgerji imajo v mestu vedno več privržencev in v Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij CNVOS so se domislili, kako zajahati val burgermanije in ga povezati z dobrodelnostjo. Danes bodo začeli z dvotedenskim projektom Dobrodelni burgerji, ki bo na sceno pripeljal pet novih burgerjev, od katerih bo pet gostincev darovalo en evro za dober namen.

Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij, ki razvija nove rešitve za krepitev nevladnega sektorja, je povezala pet ponudnikov burgerjev, ki svoje dobrote pripravljajo na osmih lokacijah, in pet nevladnih organizacij, ki bodo zbrani denar porabile za točno določen dobrodelni projekt. To pomeni, da boste z izbiro dobrodelnega burgerja točno vedeli, kateri dobri namen boste podprli.

V akciji, ki bo trajala od 28. avgusta do 10. septembra, sodelujejo Lars & Sven burgers, ki so posebej za to priložnost pripravili košarkarski burger z imenom Pick ’n Roll. Navdih zanj je bila Zveza paraplegikov Slovenije. S prodajo teh burgerjev bodo pomagali zbrati sredstva za njihov program košarke na kolesih.

Dobrodelnemu klicu sta se odzvala brata Tabay Brothers, ki sta ustvarila burger Ekstaza. Z njim bosta zbirala denar za Kulturno društvo Prostorož. Člani in članice tega društva, ki v ospredje postavljajo javni prostor, bodo s pomočjo zbranega prispevka obnovili in po novih standardih prilagodili eno od zavrženih kovinskih igral, ki so nekoč kraljevala na malodane vseh otroških igriščih. V novi podobi ga bodo vrnili na eno od ljubljanskih igrišč, da bodo lahko mali razbojniki in razbojnice uživali.

En evro od burgerja Luigi bo za poseben projekt odvajala tudi Kavarna Tiskarna. Ob koncu akcije bodo zbrano vsoto predali Zvezi Sožitje. Z njeno pomočjo bodo uporabnike njihovega dnevnega centra za osebe s posebnimi potrebami peljali na njihov sploh prvi izlet. Razveselili jih bodo tako, da jih bodo peljali na ogled Postojnske jame in v Lipico.

HOOD Burger bo v vseh svojih poslovalnicah s sendvičem La Boca steak zbiral sredstva za Ultrazvočno društvo. V njem so se že odločili, da bodo zbrani denar porabili za ogrevano posteljico za novorojenčke in jo podarili ljubljanski porodnišnici.

In še zadnji ponudnik dobrodelnih burgerjev, Restavracija Majmun, je svojo novo jed poimenovala skladno s projektom, za katerega bo zbirala denar. Savc bo ime burgerja, saj bodo Slovenski filantropiji pomagali pri zbiranju denarja za delovanje ambulante pro bono, v kateri v Savskem naselju pomagajo bolnikom brez zdravstvenega zavarovanja.