Požar in silovita eksplozija, ki je v začetku novembra stresla Miklošičevo ulico ter uničila lokal s hitro prehrano in poškodovala še sedem v bližini parkiranih avtomobilov, sta dobila vsaj delni epilog – ovadbo, ki pa je za zdaj naslovljena le na neznanega storilca.

»Kriminalisti policijske uprave Ljubljana so na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov na pristojno tožilstvo v Ljubljani maja letos podali kazensko ovadbo zoper za zdaj še neznanega storilca zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Kriminalisti še nadaljujejo zbiranje obvestil o požaru, da bi ugotovili identiteto osumljenca,« nam je pojasnila Nataša Pučko z ljubljanske policijske uprave.

Že takoj po novembrskem požaru in eksploziji, pri kateri so vrata lokala s hitro prehrano, ki bi moral čez nekaj dni pričeti obratovanje, poletela čez celo ulico, je bilo mogoče neuradno slišati, da ni šlo za klasični požar, temveč sum kaznivega dejanja. To je kriminalistična preiskava tudi potrdila. Več podrobnosti na policiji za zdaj še ne razkrivajo, saj preiskava delno še ostaja odprta.

Za pol milijona evrov škode Kriminalisti so z ovadbo delno sklenili tudi preiskavo septembrskega požara v prostorih nekdanje tovarne Gorenje Tiki v Magistrovi ulici v ljubljanski Šiški. Tudi v tem primeru še potekajo aktivnosti za identifikacijo storilca, za zdaj pa je tožilstvo prejelo le ovadbo, ki bremeni neznano osebo. »Storilec je z neznanim gorljivim predmetom zanetil ogenj in tako s požigom uničil poslovni objekt – skladišče, požar pa se je v nadaljevanju razširil še na drugi poslovni objekt. V požaru je nastalo za približno 500.000 evrov materialne škode,« nam je potrdila Pučkova in pojasnila, da neznancu za zdaj očitajo kaznivo dejanje požiga in povzročitve splošne nevarnosti. Naj spomnimo, da je zagorelo v skladišču, kjer je gostinsko opremo skladiščilo podjetje SEDAM 99 znanih ljubljanskih gostincev, zakoncev Hajdarpašić, ki med drugim vodita tudi kavarno Tromostovje v središču prestolnice. V skladišču je septembra zagorelo že drugič, nam je tedaj povedala direktorica Darija Hajdarpašić.