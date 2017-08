Višji državni tožilec Bojan Avbar je na predobravnavnem naroku 25-letnemu Amadeju Kovačiču iz Brezja pri Novem mestu ponudil sedemletno zaporno kazen, če prizna krivdo za poskus uboja zdaj že nekdanje partnerice, 21-letne Saše Šarkezi. Predlagal je tudi preklic dveh pogojnih obsodb, saj je obravnavano kaznivo dejanje storil v preizkusni dobi obeh. Novomeško okrajno sodišče mu je namreč zaradi groženj aprila 2015 prisodilo tri mesece kazni s preizkusno dobo treh let ter marca 2016 šest mesecev zapora prav tako s preizkusno dobo treh let. Avbar je predlagal enotno kazen sedem let in osem mesecev zapora. Za kaznivo dejanje poskusa uboja je sicer zagrožena kazen od pet do petnajst let zapora.

»Krivdo priznam, ne strinjam pa se z višino kazni. Mlad sem. Za sabo že imam nekaj kazenskih zadev in res ne bi rad prišel star iz zapora. Trudil se bom, da se bom dobro razumel s svojimi otroki,« je sicer zelo nerazumljivo govoril obtoženi oče devet let, sedem let ter leto in pol starih otrok, ki jih ima s prejšnjo partnerico. Sodnik Boštjan Kovič je priznanje krivde sprejel, sodbo pa bo predvidoma 11. oktobra izrekel tričlanski sodni senat. Zagovornik Aleksander Sitar je ob tem predlagal zaslišanje obtoženca. Pojasnil naj bi okoliščine, ki so pripeljale do dogodka 20. marca letos, ki bi se lahko končal tragično. »Te okoliščine so lahko olajševalne ali pa oteževalne,« pojasnjuje Sitar. Predlagal je tudi angažiranje izvedenca psihiatrične stroke, ki bi kaj več povedal o vplivu okoliščin na obtoženčeva dejanja.

»Dolžni smo slišati zgodbo oškodovanke« Po mnenju tožilca Avbarja in tudi pooblaščenca oškodovanke Milana Krstića pa angažiranje izvedenca ni potrebno, saj je sodišče že sprejelo priznanje. »Smo pa dolžni slišati zgodbo Šarkezijeve, predvsem zaradi posledic, ki jih je utrpela, in razjasnitve okoliščin, ki so privedle do dogodka,« sta povedala tako Avbar kot Krstić, a je predlogu nasprotovala obramba, češ da je oškodovanka že vse povedala v preiskavi. Glede premoženjskega pravdnega zahtevka pa je Krstić dejal, da ga bo priglasil v nadaljevanju postopka. Tistega dne naj bi Kovačič Šarkezijevo pretepal že doma. Nato sta se odpeljala v Žabjak, kjer živita njegova babica in stric. Med vožnjo naj bi se ponovno sprla, spet jo je začel udarjati s pestmi in groziti. Nato pa je v Žabjaku prava drama potekala pred očmi številnih vaščanov, zunaj so bili tudi otroci. Ko sta izstopila iz avta in je Saša začela bežati stran, je Kovačič vpil, naj se vrne, sicer jo bo ustrelil. Svoje grožnje je nato uresničil. Petkrat je ustrelil mimo, šesti naboj pa je Sašo zadel v hrbet in obležala je hudo ranjena. Februarja letos je bila zoper Kovačiča, ki trenutno v Celju prestaja kazen enega leta in petih mesecev zapora zaradi tatvin, vložena kazenska ovadba zaradi nasilja v družini, ki ga je izvajal nad Šarkezijevo. Izrečena mu je bila tudi prepoved približevanja.