Zato bo ustanovitev protiimperialistične fronte 27. 4. 1941, kasnejše OF, zapisana kot največji dogodek v zgodovini Slovencev. Tudi to, da so samostojne države po letu 1990 postale samo tiste in edino tiste, ki so bile prej sovjetske, ljudske, socialistične republike, sem že pisal. Brez revolucije bi bila Slovenija danes Dravska banovina v kraljevini Jugoslaviji in v EU. Prav nobene samostojne države Slovenije ne bi bilo.

Ko ponavljam, da so bili Angleži in Francozi poleg Italije največji sovražniki slovenskega naroda v prvi polovici 20. stoletja, bom utemeljil še, da so bile te države največja nesreča za celotno Evropo v prvi polovici 20. stoletja. Zakaj?

Kdo pa je, po veliki krizi leta 1929, ki je grozila, da bo celotna Evropa postala revolucionarna, podprl Adolfa Hitlerja in njegovo nacistično stranko? To je bil prav nemški, francoski in angleški kapital, delno tudi ameriški. Prav vsi, skupaj z RKC, so videli v Hitlerju edinstveno priložnost za uničenje komunizma v SZ. Hitler je bil nadvse prebrisan in je napisal celo knjigo Moj boj, v kateri je evropskim imperialistom sporočil, da Nemčija potrebuje kolonije, a bo te iskala na vzhodu Evrope, za razliko od Mussolinija, ki je zahteval novo delitev kolonij po svetu in prišel v navzkriž z Anglijo in Francijo.

Parlamentarni demokraciji Anglije in Francije sta 30. septembra 1938 v Münchnu zahrbtno prodali demokratično državo, članico Društva narodov Čehoslovaško, Hitlerju v upanju, da se bo končno le odločil za pohod na SZ. In ko je Hitler svoj pohod na vzhod začel 1. 9. 1939 z napadom na Poljsko, sta Anglija in Francija samo zaradi lepega vtisa napovedali vojno Nemčiji, s pripombo saj ne mislimo resno. Mi zna kdo odgovoriti, zakaj se je resnična vojna, med Nemčijo na eni strni in Francijo ter Anglijo na drugi strani, začela šele maja 1940, osem mesecev kasneje, z napadom Nemčije na Francijo prek Belgije?

Ali ne leži logičen odgovor v tem, da sta Anglija in Francija logično pričakovali, da bo Hitler nadaljeval vojno iz Poljske na SZ takoj spomladi 1940 in končno uničil komunistično SZ?

Hitler je bil pač prebrisan in se je hotel izogniti vojni na dveh frontah hkrati. Stalinu je avgusta 1939 ponudil tista ozemlja, ki so bila imperialni Rusiji odvzeta leta 1917 prav zaradi vojne s cesarsko Nemčijo. Tega darila Stalinu naj bi se komunisti in SZ sramovali, ker ga je prinesel Hitler. Prav soglašam. Zakaj pa se demokrati vseh vrst ne zgražajo nad tem, da sta dve parlamentarni demokraciji Anglije in Francije prek najvišjih predstavnikov osebno podpisali sramotno prodajo Čehoslovaške Hitlerju? Zame je veliko bolj grozno strašljivo dejanje, da veliki parlamentarni demokraciji prodata kot kolonijo neodvisno državo Hitlerju, kot da to isto dejanje zagrešita dva diktatorja.

O teh evropskih sramotah Anglije in Francije in njihovi izvorni krivdi za drugo svetovno vojno se ne sme govoriti. Še manj o sramotnem delovanju Vatikana. Prav zato lahko slovenski »domoljubni« kolaboranti razširjajo krivdo za drugo vojno na Stalina in na evropske komuniste nasploh. Slovenski politiki pa so v defenzivi, saj si vsi želijo kariero v EU. Spomenik (ne)spravi je pač v funkciji te slovenske klečeplazniške politike.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici