Kitajska joga s palico, ki je namenjena poslušanju telesa in umiritvi uma, je spomladi dobila privržence tudi v Sloveniji, učenje te terapevtske vzhodnjaške vadbe pa se bo nadaljevalo jeseni.

Do zdaj pri nas neznana oblika rekreacije, ki vključuje meditacijo in serijo gibov s 122 cm dolgo leseno palico, prinaša pozitivne spremembe na več področij. Vadba je zelo podobna taj čiju, pri katerem gre za počasne, skladne in ritmične vaje, ki imajo prav tako korenine na Daljnem vzhodu, vendar uporaba palice pri jogi spremeni naravo nežnih gibov, tako da se človek še bolj razgiba, ne da bi zaradi tega vadba postala utrujajoča in naporna.

Zdravilni učinki mirne vadbe »Prav zaradi tega je ta vadba odlična za zdravljenje in lajšanje težav s hrbtom, vratom, rameni in pri odpravljanju težav z nepravilno držo telesa. To je tudi dobra vadba za zdravje hrbtenice. Metoda dihanja učinkovito lajša respiratorne težave, vadba poveča pljučno kapaciteto. Vaje so se dobro izkazale tudi pri zniževanju visokega krvnega tlaka, saj trden prijem palice deluje enako kot izometrične vaje za roke, za katere je znano, da znižujejo krvni tlak,« je učinke vadbe pojasnil vaditelj in vodja šole Artelis Marko Preston. Znanje za poučevanje te oblike na videz nenaporne vadbe Preston izpopolnjuje že več kot petnajst let pri številnih učiteljih in s študijem literature, največ pa se je naučil iz vsakdanje osebne prakse, saj meni, da je človek sam sebi največji učitelj. Predznanje za vadbo kitajske joge s palico ni potrebno, prav tako za ta način rekreacije ni starostne omejitve.