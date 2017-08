Večina otrok gre med počitnicami spat kasneje kot običajno, naslednji dan pa spijo, kolikor jih je volja. Tako se jim poruši notranji bioritem, zato težje vstanejo ob zgodnejši uri. Na srečo pa je kar nekaj načinov, kako se je mogoče prilagoditi zgodnejšemu vstajanju, ki je še posebno težko za zaspane najstnike.

Otrokom je težko, če jih nenadoma začnemo spet buditi zgodaj, zato je prehod na stari šolski urnik lažji, če gredo postopno nekoliko prej spat in malo prej tudi vstanejo. Tak program pa je treba začeti vsaj nekaj dni (idealno deset) pred začetkom pouka. Če čas spanja vsak dan premaknete le za nekaj minut, otrokov organizem ni na udaru in mu tudi ni težko vstati malce prej. Tega razporeda se je treba držati tudi med vikendi, zato se sprijaznite z dejstvom, da boste tudi vi vstajali prej, čeprav ni delovni dan. In ne lenarite z otroki v pižamah pred televizorjem, temveč opravljajte svoje običajne dejavnosti – oblecite se, zajtrkujte, pospravite ….

Še nekaj zvijač za lažje vstajanje

Jutranje sonce, ki pokuka skozi okno, nam pomaga prebuditi notranjo uro, saj zjutraj pošlje signal možganom, da je čas za bujenje in vstajanje. Odprite okna in pustite soncu v sobo! V počitniških dneh otrokom pogosto pogledamo skozi prste in jim dovolimo, da se pregrešijo s priljubljenimi jedmi. Z načrtom za zgodnejše vstajanje si povrnite tudi zdrave prehranske navade, ker imajo pomembno vlogo pri spanju. Izogniti se je treba živilom, ki vsebujejo tudi najmanjšo količino kofeina, na primer čokoladi, ker otrok težje zaspi. Če vaš otrok počiva po kosilu, v času, ko se pripravljate na šolo, to prakso opustite, ker po vrnitvi v šolske klopi šolarji ne bodo več imeli časa za popoldanski dremež. Če spijo popoldne, so zvečer tudi bolj spočiti in težje zaspijo.