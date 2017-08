Poiščite morebitne panje

Ograje so izvrsten prostor za panje čebel, sršenov in os. Če ste odkrili panj in je zelo majhen, ga lahko odstranite sami. Primite ga z rokavicami in ga dajte v plastično smetarsko vrečo, nato pa ga odnesite v zabojnik za smeti in ga dobro zaprite. Če je panj večji, pokličite strokovnjaka. Piki omenjenih žuželk so lahko smrtno nevarni in lahko ogrozijo vse vaše družinske člane, hišne ljubljenčke in sosede.