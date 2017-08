Zdelano stanovanje na izjemni lokaciji je kupil mariborski nogometaš, ki ga ni želel urediti kot zavetje ali družinski dom, temveč kot prostor za uživanje.

Ko so v sto kvadratnih metrov velikem buržujskem stanovanju odstranili poškodovan omet, se je pokazalo poetično bistvo konstrukcije. Dobro ohranjena opeka, ki se je stoletje dolgo skrivala pod zaključno plastjo ometa, razkriva ozračje, ki je tako prominentno kot surovi beton. Pred manj kot stoletjem je opeka veljala za manjvreden material, ki so ga prekrivali s takrat bolj cenjenim ometom.

Popolnoma odprt prostor

V moderni arhitekturi je glavni motiv oblikovanja interjerja poudariti osnovne temelje prostora, kot sta denimo vidni beton in lesena konstrukcija. Arhitekti so zato popolnoma odprli prostor in odstranili vse pregrade in vrata. Ohranili so čudovite lesene okvirje v edino ohranjenih konstrukcijskih zidovih, tla pa so prekrili s parketom iz starega hrasta. Tako je stanovanje postalo ambient za neskončno veliko scenarijev ureditve.

