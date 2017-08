Od januarja do začetka avgusta naj bi bili medvedi posredno ali neposredno krivi za smrt okoli 300 ovac. Samo julija naj bi po poročanju francoskih medijev poginilo več kot 200 ovac, ki so v begu pred enim ali več medvedi padle v prepad.

Lani so kmetje od januarja do začetka avgusta zaprosili za odškodnine za 60 ovac, ki so jih ubili ali poškodovali medvedi, letos je ta številka več kot petkrat višja.