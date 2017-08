Na cestah sicer po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zjutraj ni bilo večje gneče, so pa okoli 7. ure na južni ljubljanski obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana-center opazili srne, ki so ovirale promet.

Poletje se izteka in številni turisti se z juga vračajo domov, zato pred mejnimi prehodi nastajajo kolone. Na mejnih prehodih Gruškovje in Starod morajo osebna vozila na vstop v Slovenijo čakati 40 minut, na Obrežju pa pol ure. Daljše so čakalne dobe za avtobuse, in sicer na Obrežju tudi dve uri.

Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici; na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru (pot se podaljša za 10 do 15 minut), na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno (dva kilometra) - za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice – vzhod. Zastoji so tudi na Hrvaškem proti Sloveniji.