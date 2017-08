Rusija je s 106 milijoni evrov odplačala zadnji dolg iz časov Sovjetske zveze

Rusija je odplačala še zadnji dolg, ki ga je imela do tujine Sovjetske zveze, so ta teden sporočili z ruskega ministrstva za finance. Bosni in Hercegovini je namreč dolgovala še malenkost več kot 125 milijonov dolarjev (okoli 106 milijonov evrov), dolg pa je izviral iz trgovinskih poslov med nekdanjo Sovjetsko zvezo in nekdanjo Jugoslavijo.