Pred tem potovanjem so tankerji lahko čez Arktični ocean lahko potovali le v spremstvu specializiranih ledolomilcev, 300-metrski ruski tanker pa jih tokrat sploh ni potreboval, poroča New York Times. Tankerji imajo sicer vgrajene lastne ledolomilce, a jim to doslej vseeno ni dopuščalo, da bi se na pot odpravili brez spremstva samostojnih ledolomilcev, potovali pa so lahko le v poletnem času, ko je led najtanjši.

A klimatske spremembe, ki jih prinaša globalno segrevanje, so močno vplivale na ledeno površino, saj je led postal nekoliko tanjši in krhkejši.

Ruski tanker z imenom Christophe de Margerie, ki je prevažal tekoči zemeljski plin in je bil oblikovan posebej za premagovanje ledenih površin, je na svojem popotovanju od Norveške do Južne Koreje prečkal območja, kjer je bil led debel do 1,2 metra.