Dekleti sta na oder za zmagovalke stopili že na drugi veliki tekmi zapored. Če je bilo julijsko evropsko prvenstvo v Plovdivu še presenečenje, saj sta prvič nastopili skupaj na veliki tekmi in kar takoj osvojili srebro, potem tokrat temu ni bilo tako. Že pred odhodom na Češko sta odkrito napovedali boj za najvišja mesta in ga danes tudi uprizorili.

Tudi tokrat sta nastopili kot že vso sezono, ko veslata v prvem delu proge nekoliko počasneje, potem pa stopnjujeta ritem in v drugih 250 metrih prihajata v ospredje. Nekaj časa sta danes veslali celo na drugem mestu, a sta bili nato Nemki močnejši. Ponomarenko Janićeva je sicer pred dnevi napovedala, da se bosta za bron udarili prav z Nemkami.

»Ko sem prišla v cilj, sem vedela, da sva tretji, potem pa je Anja rekla, da morda nisva in sledilo je mučno čakanje. Dan se je sicer začel kot vsak drug v Bolgariji, imeli sva majčke brez rokavov, deževalo je, Anji sem posodila svoja očala, ki so svetlejša. Vedeli sva, da sva sposobni dobrega rezultata. A zadnjih 100 metrov je bilo danes izredno težkih, kar nekako mi je odrezalo roke, ki jih sploh nisem čutila in nisem mogla držati vesla. Na srečo je prišla zadnja boja hitro, da je bilo konec in super tretje mesto,« je po tekmi dejala Ponomarenko Janićeva, ki jo popoldan čaka še posamična disciplina 200 metrov.

Po osvojenem odličju se je smejalo tudi 24-letni Ostermanovi, ki je v tej sezoni naredila ogromen napredek, skupaj s someščanko pa je prav tako redna gostja zmagovalnega odra, saj sta bili tretji tudi na letošnjem svetovnem pokalu v Szegedu.

»To je neverjetno, iz tekme v tekmo osvajava odličja, mislim, da se lahko na to navadim, saj je občutek res neverjeten. Zadnji del tekme je bil danes zelo težek, neenakomeren, nisva bili kot eno, a sva nekako priveslali do cilja. Ko sva prišli v cilj, sem samo pogledala levo na dvojko in sem si rekla, pa ne, da sva četrti. Špela je rekla, da sva tretji, in potem sem samo gledala na semafor in čakala ter si oddahnila. No, na srečo se je izšlo, super, res,« je po osvojenem odličju, že tretjim pomembnem članskem v tej sezoni, dejala Ostermanova.