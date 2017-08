Čeprav so hekerji v tvitu v katalonskem, španskem, angleškem in francoskem jeziku superzvezdniku Barcelone zaželeli dobrodošlico v vrstah Reala, tvitu bržčas ni nihče verjel.

Ob tem so namreč računalniški spretneži z dobršno mero humorja v naznanilo o prihodu dodali še posnetek zadnjega Messijevega gola na največji tekmi leta v Španiji el clasicu, ko je aprila v zadnji minuti proti belim zadel za zmago Barcelone sredi Madrida.

Messi je takrat po doseženem golu slekel dres, svojo desetko obrnil proti šokiranim navijačem Reala in jim s takšnim mirnim slavjem še posul sol na rano. Ta njegova proslava je hitro postala legendarna. Uradni profil Reala pa je zdaj ta posnetek delil z osmimi milijoni svojih sledilcev.

Kmalu za tem tvitom so se hekerji, gre za ekipo OurMine, oglasili sami in opozorili na pomanjkljivo varnost na spletu. Ker so pred dnevi podobno vdrli v profil Barcelone in naznanili prihod Argentinca Angela Di Marie, so ob Realov tvit s pomežikom dodali: »Ne le Barcelona ...«