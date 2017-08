Po podatkih centra so daljši zastoji na gorenjski avtocesti in ljubljanski zahodni obvoznici od Broda mimo razcepa Koseze, Brda in razcepa Kozarje proti cestninski postaji Log, predor Šentvid občasno zapirajo. Prav tako so daljši zastoji na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana - center proti Brezovici.

Na primorski avtocesti se zaradi zastojev v smeri proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem pot podaljša za 10 do 15 minut.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je približno štirikilometrska kolona vozil, zaradi gneče občasno zapirajo predor. Za Kranjsko Goro pa voznikom priporočajo izvoz Jesenice - vzhod.

Daljši zastoji so tudi na podravski avtocesti med priključkom Hajdina in koncem avtoceste pri Dražencih ter tudi naprej po cesti mimo Podlehnika proti Gruškovju.

Gost promet z zastoji je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica-Vrhnika, Seča-Sečovlje ter Lesce-Bled.

Kolone so tudi pred nekaterimi mejnimi prehodi. Tako denimo na Gruškovju vozniki za vstop v državo čakajo eno uro, za izstop 45 minut. Med 30 in 45 minut vozniki za vstop v Slovenijo čakajo tudi na mejnih prehodih Obrežje, Sečovlje, Dragonja in Starod. Za izstop iz države pa so čakalne dobe na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Starod med 20 in 40 minut.