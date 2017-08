Vlada je zavrnila skupne stavkovne zahteve državnih organov, vojakov, carinikov, zaposlenih v finančni upravi, pravosodnih policistov, pilotov in veterinarjev. Ti od vlade med drugim zahtevajo dvig osnovnih plač za štiri plačne razrede, 20-odstotno zmanjšanje delovne obveznosti za delavce nad 50. letom starosti, štirikratno plačilo dela prek polnega delovnega časa v izjemnih ali nujnih primerih, 100-odstotno plačilo bolniške zaradi poškodbe, do katere je prišlo na poti v službo oziroma domov, ter dodatne dneve dopusta.

Vlada je presenečena nad zahtevami

V vladi pravijo, da so nad stavkovnimi zahtevami začudeni, saj pogajanja še potekajo. Po tem, ko so z dogovorom, ki ga je podprla večina sindikatov (med drugimi tudi zgoraj navedeni), sklenili večmesečna pogajanja o odpravi anomalij za zaposlene do 26. plačnega razreda in za pooblaščene uradne osebe, se bo odprava anomalij za višje uvrščena delovna mesta nadaljevala v začetku septembra. V vladi še pravijo, da za stavkovne zahteve ne obstaja noben utemeljen razlog.

Podpisani aneksi h kolektivnim pogodbam za večino zaposlenih, tudi tistih v poklicih, ki jih zastopajo podpisniki skupnih stavkovnih zahtev, pomenijo zvišanje osnovnih plač v povprečju za dva plačna razreda ali osem odstotkov, zato sta zahtevi po linearnem dvigu za kar štiri plačne razrede in ponovna zahteva za odpravo anomalij v plačnem sistemu po mnenju vlade nerazumni.