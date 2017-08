Mercedes je po mnenju poznavalcev na tej dirki favorit, prav tako misli Sebastian Vettel, okoli katerega se zdaj pletejo govorice o njegovem podaljšanju pogodbe s Ferrarijem ali odhodu v katero drugo moštvo. Sam je dejal, da nekaj naslednjih tednov o tem ne bo nikakršnih novic, da pa ne vidi posebnega razloga, da bi kar koli pri Ferrariju spreminjali. V tej luči je potem povsem logično podaljšanje pogodbe Ferrarija s Kimijem Räikkönenom, ki bo v Maranellu ostal vsaj do konca prihodnje sezone.

Finec bo tako peto sezono zapored nastopal za rdeče, pred tem pa je med letoma 2007 in 2009 že bil član te ekipe. S tem bo Räikkönen postal drugi najbolj zvest dirkač Ferrarija, do zdaj je zanj nastopil na 122 dirkah in bo kmalu na drugem mestu zamenjal Felipa Masso, ki je za Ferrari dirkal na 139 dirkah. Absolutna številka 1 po številu dirk za Ferrari pa ostaja Michael Schumacher s 179 dirkami.

Da je odhod Vettla k Mercedesu skoraj nemogoč, je po svoje potrdil in še začinil tudi Lewis Hamilton. »Ne verjamem, da bi lahko prišel v našo ekipo. Mislim celo, da si ne želi biti moj ekipni tovariš. Ker sam ve, da bi se mu vedno uprl. Jaz namreč rad dirkam proti dobrim dirkačem. Da je on to pripravljen sprejeti v isti ekipi, pa ne verjamem,« je povedal Britanec in s tem namignil, da mogoče Sebastianu Vettlu manjka tudi nekaj poguma na tem področju.

Psihološka vojna se je torej po nekajtedenskem počitku spet začela, na stezi pa se bo videlo, kdo je počival in kdo ne. Nekaj znamenitih ovinkov je namreč že v preteklosti znalo ločiti »zrnje od plev« med dirkači; če omenimo le Eau Rouge (zgrajen leta 1939), Blanchimont ali Pouhon. Ardenski »vlak smrti« je namreč tudi zaradi vremena že poskrbel za veliko dogajanja, saj se rado zgodi, da na enem delu steze sije sonce, na drugem pa pada dež. In tako je že vse od leta 1925, ko je bila, še na stari in veliko daljši, 15-kilometrski stezi na sporedu prva dirka. A Ferrari se seveda ne bo dal brez boja, saj so na Madžarskem zmagali, kar jim daje veliko optimizma, čeprav velja Belgija za Mercedesovo paradno stezo.

Vseeno vodja ekipe Mercedesa Toto Wolff opozarja: »Čeprav na papirju steza ustreza našemu dirkalniku, je vsem jasno, da je tukaj zelo pomembna tudi aerodinamična učinkovitost dirkalnika. In v tem so pri Ferrariju letos zelo dobri. »

To bo tudi neke vrste domača dirka za Maxa Verstappna, a Nizozemec, katerega mama je Belgijka, vseeno ostaja realist. »Zelo težko se bomo uprli Mercedesu in Ferrariju. Naj si še tako želim dobre dirke, se moram zavedati, da nimamo dovolj hitrega in zanesljivega dirkalnika. Proga je preprosto prehitra za naše pogonske enote, na bolj zaprtih stezah nam do njih manjkajo tri desetinke sekunde na krog, tukaj bomo zaostajali veliko več. Naša edina rešitev bi bila dirka v dežju. A to spet prinese druge težave,« je prepričan Max Verstappen.