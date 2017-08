Pri varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer opozarjajo na sporno prakso, da bolniki kljub oddani napotnici po mesece čakajo še na datum pregleda. V primerih, s katerimi so se srečali v uradu varuhinje, nekateri bolniki tega datuma niso dobili tudi po pol leta in več.

»Pacientom so se zaradi tovrstnega ravnanja izvajalcev zdravstvenih storitev podaljšale čakalne dobe tudi pri njihovih osebnih zdravnikih,« so opozorili. Ob obisku pri izbranem zdravniku bi bolniki namreč potrebovali rezultate predhodnega pregleda, a tudi po večkratnih klicih niso dobili niti datuma. Takšno ravnanje otežuje dostop do zdravstvenih storitev in ruši zaupanje v zdravstveni sistem, opozarjajo pri varuhinji. Na ministrstvu za zdravje so izvajalce zdravljenj sicer že opozarjali, naj bolnikov ne puščajo v negotovosti.

Da nekateri bolniki za datum zdravljenja izvedo zelo pozno, je potrdila ljubljanska zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade Zore. »Ponekod bolniku ne potrdijo niti, da so prejeli njegovo napotnico, datum pa mu sporočijo šele nekaj dni pred tem, ko je na vrsti. To je težava zlasti za ljudi, ki so še v službi in morajo tik pred zdajci prestavljati svoje obveznosti.« Nekatere klinike in oddelki datum pacientom vedno sporočajo pravočasno, opaža, na kakšnem drugem oddelku v istih bolnišnicah pa s tem odlašajo. V bolnišnicah pacientom včasih naročijo, naj si datum na osnovi podatkov o trenutnih čakalnih dobah izračunajo sami. Po oceni Hlade-Zoretove pa to ni zanesljiva metoda ugotavljanja, kdaj bi bili lahko na vrsti.

»Bolniku bi morali sporočiti vsaj okvirni datum. To nikakor ni nerešljiva težava. Gre za stvar organizacije in tudi dobre volje,« je dejala zastopnica pacientovih pravic. Kaj pa lahko storijo pacienti, ki po oddaji napotnice zaman čakajo na povratne informacije? Včasih zaleže že klic v bolnišnico, obrnejo se lahko tudi na zastopnike pacientovih pravic. Pomaga lahko tudi zahteva po vpogledu v čakalni seznam, svetuje naša sogovornica. »Na tak način bodo videli, kdaj so jih vpisali na ta seznam. Pravila so sicer že zapisana, le držijo se jih ne povsod. Težava je tudi, da sporno ravnanje ni kaznovano.«