»Na ogrevanju sem imel kar malo solzne oči, potem pa sem na to pozabil, saj sem se osredotočil na tekmo,« je povedal Goran Dragić, ki je za reprezentanco zbral že 70 uradnih nastopov. Tudi košarkar moštva NBA Miami Heat je bil izredno zadovoljen s predstavo moštva v drugem polčasu. »V tem obdobju smo prejeli le 34 točk, kar mora biti cilj tudi na tekmah na evropskem prvenstvu. V tem primeru se nimamo česa bati. Energijo in željo moramo prenesti na Finsko in jo tam še nadgraditi,« pravi slovenski kapetan. Če je bila obramba tista, ki je v drugem delu proti Hrvatom navdušila, pa skrbi še vedno povzroča porazen met od daleč. Za tri je Slovenija namreč zadela zgolj trikrat s 24 poizkusov. »A smo kljub temu dobili tekmo. Če bi zadevali še trojke, bi zmagali s 15 točkami prednosti. Hrvati so bili pri metu bolj razpoloženi, a smo vseeno Šarića in Bogdanovića kar dobro ustavili. Predvsem v drugem polčasu smo odlično rotirali v obrambi. Sicer pa imamo tudi v napadu kakovost, ki bo še prišla do izraza. Upajmo, da tokrat takrat, ko bo najbolj pomembno.«