Past za pionirje

Dvoboj Mayweather – McGregor cefra živce. Spravlja živelj v obup. Dogodek sili v stavo. Celo ljudi, ki sicer ne stavijo. Stave na boks ali pa na konje veljajo za najbolj arhetipske stave. V največ filmih nastopajo. Ne staviti ob takšni priložnosti je nemara primerljivo s tem, da greš v Pariz pa ne obiščeš Eifflovega stolpa. Vendar pa so stave na boks in konje arhetipske tudi glede prevar. Ta možnost pa tudi najbolj skeli. Možnost, da gre za veliko, največjo svetovno šarado do zdaj. Past za pionirje. Film Želo v živo. Kajti, če po Ljubljani srečuješ ljudi, ki govorijo, da bodo stavili 500 evrov na dvoboj, potem si lahko zamišljamo, koliko denarja se bo na račun tega zavrtelo ta konec tedna. Ko gre za toliko denarja, pa nehote pomisliš, da ne bo šlo zgolj za šport. In da osnovna logika, ki pravzaprav favorizira športno disciplino oziroma verziranega boksarja kot superiornejšega tekmovalca od borca UFC, ne drži nujno. In tako zdaj, tik pred dvobojem, srečuješ ljudi, ki so bili še pred 14 dnevi suvereno prepričani o boksarju, zdaj so pa pred tem, da bodo stavili denar na borca UFC. Brez zveze. Toliko bolj, ker naši ponujajo zgolj osnovne stave, ne da se pa staviti na opcije, kot so, v kateri rundi se utegne dvoboj končati in podobno. Priporočen obvoz.