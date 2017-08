Slovenski odbojkarji bi branjenje srebrne medalje s preteklega evropskega prvenstva težko začeli uspešneje. V uvodnem dvoboju so s 3:0 (25, 15, 16) odpravili Španijo, sicer na papirju najlažjega nasprotnika v zahtevni skupini C. Evropski podprvaki so imeli na dvoboju težave le v prvem nizu, kar gre bržkone pripisati začetni nervozi, a so nato že v nadaljevanju močno dvignili svojo raven igre.

Še posebej je izstopala kar 89-odstotna uspešnost pri sprejemu, medtem ko je bil napad 60-odstoten. Slovenija je ob tem zbrala še 11 blokov, pri čemer je s petimi izstopal Jan Kozamernik, tri je dodal Alen Šket, po enega pa Alen Pajenk, Tine Urnaut in Tonček Štern.

Motivacije ne bo manjkalo Pred izbranci selektorja Slobodana Kovača je že danes nov izziv, saj se bodo v Tauron Areni v Krakovu pomerili proti enim glavnih favoritov za končno zmago – Rusom. Slovenija se je z njimi na evropskem prvenstvu srečala že leta 2001 v Ostravi, ko je izgubila z 0:3 (–17, –14, –21). Olimpijskimi prvaki iz Londona in evropski prvaki izpred štirih let so se po razočaranju v svetovni ligi, ko so na zaključnem turnirju v Braziliji zasedli peto mesto, odločili za prekinitev projekta pomlajevanja reprezentance. Za evropsko prvenstvo so tako v ekipo znova vrnili svoje najizkušenejše igralce, kar se je po zmagi proti Bolgariji v prvem krogu s 3:0 izkazalo za pravilno potezo. »Izvrsten začetek vnaša optimizem, a že naslednji preizkus bo tekma s finalistom prejšnjega evropskega prvenstva Slovenijo, ki je v nobenem primeru ne gre podcenjevati,« so pred dvobojem opozorili pri enem vodilnih ruskih športnih časopisov Sport Expressu. V ruskem taboru bi se z zapisanim bržkone strinjali, saj je po skalpu Bolgarov zelo podobno razmišljal tudi njihov kapetan Sergej Grankin, ki je dejal, da proti Sloveniji ne pričakuje lahke tekme. Slovencem bo obračun proti tako eminentnemu tekmecu predstavljal velik izziv, ključ do uspeha pa naj bi predstavljal dober servis. »Oddaljiti jih moramo od mreže in ustaviti njihove napade skozi sredino. Če bodo morali ruski napadalci proti našemu dvojnemu ali trojnemu bloku igrati visoke žoge, jim bo težko. Ampak tudi na zunanjih položajih imajo dobre napadalce. Rusija je velesila v odbojki in ne bo nam lahko. Če se jim bomo želeli zoperstavi, bomo morali prikazati našo najboljšo igro,« je prepričan slovenski podajalec Dejan Vinčić. Dodaja: »Ko dobiš priložnost, da zaigraš proti taki velesili, moraš res pokazati najboljše, dati od sebe največ. Motivacije nam vsekakor ne bo manjkalo.«

Srbi utišali 65.000 Poljakov Čeprav se je prvenstvo šele dobro začelo, pa so v sedmih nebesih že navijači srbskih odbojkarjev. Četrtkov uspeh proti močnim Poljakom je igralce selektorja Nikole Grbića izstrelil v najožji krog favoritov za končno zmago. Srbski odbojkarji so gostitelje odpravili brez enega samega izgubljenega niza, dosežek pa je še toliko bolj impresiven, ker jim je to uspelo na stadionu pred več kot 65.000 poljskimi navijači, ki so na odbojkarski tekmi pričarali nogometno vzdušje. Isti ekipi sta v Varšavi sicer igrali že uvodno tekmo zadnjega svetovnega prvenstva leta 2014, ko so na razprodanem stadionu Poljaki, pozneje tudi svetovni prvaki, gladko zmagali. »Čeprav so od tekme minila tri leta, sem še do nedavnega od svojih poljskih prijateljev poslušal šale na račun našega poraza. Na srečo smo tokrat dobro igrali in dosegli odmeven rezultat,« je bil presrečen 29-letni srbski odbojkar Marko Podraščanin. Predstave Srbov in Poljakov bodo v slovenski reprezentanci v nadaljevanju tekmovanja zagotovo še posebej podrobno spremljali, saj se njihova skupina A v izločilnih bojih križa prav s slovensko.