Ključni očitek pobudnikov referenduma je neoptimalna trasa. »Ta trasa se je določala dolga leta. Tisti, ki ji danes oporekajo, so jo sami pomagali določati. Zato je nezaslišano, da uporabljajo argumente proti nam. Pravzaprav je to neumno, saj se je ta trasa določala skupaj s strokovnjaki in v skladu s strokovnimi standardi,« je bil odločen Cerar (na fotografiji). »Razumem, da so nekateri proti, ker so zavedeni. Ker nimajo dovolj informacij. Sem pa odločno proti tistim, ki se skrivajo za pobudo nekega posameznika in z njo manipulirajo v škodo vse naše države in želijo preprečiti projekt, ki je usodnega pomena za našo prihodnost,« je bil jasen premier in posvaril pred prihodnostjo, v kateri bomo izbrisani s svetovnega transportnega zemljevida. Količina tovora med Divačo in Koprom je namreč zgolj od lani narasla za 12 odstotkov in obstoječi tir je na meji svojih največjih možnih obremenitev.

Ne glede na referendum vladna stran nadaljuje aktivnosti za drugi tir. Direkcija za infrastrukturo je včeraj objavila razpis za izbiro izvajalca za pripravljalna dela na drugem tiru v vrednosti 20 milijonov evrov (brez DDV). Prijave zbirajo do 10. oktobra, izvajalec pa bo moral ceste zgraditi v letu dni od podpisa pogodbe. ah