Nekdanji britanski premier Benjamin Disraeli je znan po izjavi: »Obstajajo tri vrste laži: laži, preklemanske laži in statistika!« Hotel je povedati, da politiki prevračajo in zlorabljajo statistiko, da bi dokazali svoje stališče. Najnovejših podatkov britanskega državnega urada o priseljevanju in odseljevanju, ki so pokazali, da so uveljavljene predstave daleč od resnice, zagovorniki brexita ne bodo mogli prevračati in zlorabljati. Raje bodo tiho, saj so z vsemi vrstami laži, tudi z lažno statistiko, že dosegli svoj cilj (brexit!).

Največji brexitski bavbav

Poplavljenost Otoka s priseljenci, posebno iz EU, je že vrsto let največji bavbav evroskeptikov in evrofobov, ki trdijo, da priseljenci Britancem »kradejo« delovna mesta, občinska stanovanja, bolniške postelje, prostor v šolskih klopeh… Veliko Britancev so prepričali, da so priseljenci (poleg zakonov in predpisov EU) največji vir britanskih križev in težav. Krivi naj bi bili tudi za zniževanje »delavskih« plač. Dejanskih in realnih. Domnevno stalno povečevanje števila priseljencev, natančneje laži o priseljevanju, ki jih je brezsramno širil probrexitski tabor, je bilo glavni razlog za njegovo sicer tesno zmago na lanskem referendumu. Ko je vladni sekretar Brandon Lewis komentiral najnovejšo statistiko o zmanjševanju neto priseljevanja (razlika med številom priseljencev in odseljencev), jo je »brextiral«. »Mislim, da je to nekaj, kar si je britanska javnost želela. Najbolj se je zmanjšalo neto priseljevanje iz nečlanic EU. Za dvajset odstotkov«.

V resnici je to nekaj, o čemer je brexitski tabor prepričal Britance. Drugače pa: od marca 2016 do marca letos je bilo neto priseljevanje dobrega četrt milijona: 246.000. To je 81.000 manj kot v prejšnjih dvanajstih mesecih. Število priseljencev se je zelo zmanjšalo, število odseljencev pa zelo povečalo. Med odseljenci je bilo 122.000 državljanov EU. 33.000 več kot v prejšnjih dvanajstih mesecih. Številne je zaradi brexita in njegovih pričakovanih slabih posledic minilo veselje do tega, da bi ostali. Razumne politike in delodajalce zmanjšanje priseljevanje iz EU že zelo skrbi. »Preučiti moramo učinke odseljevanja na pomanjkanje kadrov v javnih službah, kot je državno zdravstvo. Zlasti v delih Anglije, kjer se zaradi zmanjšanega prihoda državljanov iz EU že srečujejo s pomanjkanjem medicinskih sester,« je dejal vodja laburistov Jeremy Corbyn. »Preprosto povedano, nimamo veliko britanskih delavcev, ki bi lahko zapolnili te praznine. Če bodo ljudje odhajali v velikem številu, bo to pomenilo pomanjkanje delovne sile za ekonomijo in to je slabo,« je dejal Edwin Morgan, eden vodilnih mož v inštitutu direktorjev.