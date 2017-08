V Brasilii je odstavljena venezuelska glavna državna tožilka Luisa Ortega na srečanju kolegov iz Mercosura, južnoameriške carinske unije, med drugim obtožila Diosdada Cabella, drugega moža Madurovega režima, da je prejel 100 milijonov dolarjev (85 milijonov evrov) podkupnine. Ta velika vsota je bila plačilo za to, da je veliko brazilsko gradbeno podjetje Odebrecht, ki je vpleteno v številne korupcijske afere po Latinski Ameriki in Afriki, dobilo posle v Venezueli. »Imam veliko dokazov v zvezi z afero Odebrecht, ki bremenijo številne Venezuelce na oblasti, tudi predsednika republike,« pravi Ortegova. Po njenih navedbah je Venezuela plačala 300 milijard dolarjev (254 milijard evrov) za 12 nedokončanih gradenj, tudi za podzemno železnico v Caracasu in za most na jezeru Macaraibo. Ortegova je pripravljena dokaze poslati oblastem drugih držav.

Uveljavlja se diktatura »Grozili so mi s smrtjo,« je pojasnila razlog za svoj beg v tujino, kjer je z njo mož, ki je prav tako disident iz vrst chavistov. Venezuelske oblasti so prek Interpola izdale mednarodno tiralico za njima, Kolumbija in Brazilija pa sta jima ponudili politični azil. Vsekakor Venezuela počasi drsi v diktaturo. Kot kažejo tudi sedanje izjave Ortegove in skrivnostno izginule milijarde dolarjev od zaslužka s prodajo nafte, je očitno preveč interesov povezanih z ohranjanjem Madurove oblasti, da bi lahko prišlo do demokratične menjave oblasti. Nedemokratično izvoljena ustavodajna skupščina, v kateri vseh 545 članov podpira sedanje oblasti, si je tako sredi avgusta prilastila vse pristojnosti demokratično izvoljenega parlamenta. Režim pa si tudi vse bolj podreja medije, tako je v zadnjih dneh prekinil oddajanje dveh kolumbijskih televizijskih postaj na venezuelskem ozemlju. Sicer je opozicija, ki je z večino v parlamentu še julija poskušala odstaviti predsednik Madura, v zadnjih tednih zaradi represije oblasti, ki se opira tudi na vojsko, precej pasivna.

O ustavi na referendumu Maduro poskuša ustvarjati vtis, da se opira na voljo ljudstva. Tako je ustavodajna skupščina, ki je bila izvoljena konec julija ob bojkotu opozicije, v četrtek soglasno sprejela odločitev, da bo ustavo, ki jo bo izglasovala, moral potrditi referendum, katerega datum bo še določila. Če ima Maduro po odstranitvi glavne tožilke Ortegove in parlamenta dokončno vso oblast v državi, pa so Venezuelci vse bolj proti njemu, tudi zato, ker mu nizka cena nafte ne omogoča, da bi lahko v večji meri izvajal socialne programe. Velika večina Venezuelcev je hudo prizadetih zaradi obupnih gospodarskih razmer, pomanjkanja hrane in zdravil, tako da nekateri tuji opazovalci govorijo o humanitarni katastrofi. Med drugim se je v avgustu riž podražil za dvakrat. Veliko pove tudi podatek, da imajo številni Venezuelci mesečno plačo 250.000 bolivarjev (15 dolarjev), toliko pa stane kosilo v restavracijah, ki jih obiskujejo stari in novi bogataši, med slednjimi je zlasti veliko generalov.