Beograd bo jeseni edino evropsko mesto z dvema predstavnikoma v skupinskem delu evropske lige, kar se v samostojni Srbiji še ni zgodilo. Crvena zvezda in Partizan sta z napredovanjem sprožila val navdušenja med množico navijačev, saj bodo v Beograd prispeli atraktivni tekmeci. Crvena zvezda bo gostila Arsenal, Bate Borisov in Köln, Partizan pa Dinamo iz Kijeva, Young Boys in Skenderbeu. Zaradi političnih kolobocij bo posebej napet srbsko-albanski obračun.

V času veselja ob uvrstitvi največjih srbskih klubov v evropsko ligo bosta večna tekmeca na Marakani že v nedeljo odigrala prvenstveni obračun. To bo že 155. medsebojna tekma Crvene zvezde in Partizana, ki bo v mestu vnovič zbudila obilo pozornosti. Partizan po zadnjih štirih dvobojih ne pozna poraza – v minuli sezoni je dobil tako prvenstvo kot pokal, Zvezda pa je nazadnje slavila pred dvema letoma. Časa za odpiranje penine v obeh moštvih ne bo na pretek, čeprav je treba poudariti, da sta kluba presenetila z evropskim napredovanjem. Zvezda je zaradi več golov v gosteh izločila ruske milijonarje Krasnodar, medtem ko je Partizan na Madžarskem zabil kar štiri gole Videotonu. Na tribunah je bil tudi madžarski premier Viktor Orban, Videoton pa je za 800.000 evrov na sezono prevzel Marko Nikolić, nekdanji trener Olimpije, ki je v Ljubljani padel zaradi rasizma, lani pa je Partizana popeljal do naslova srbskega prvaka. V Videotonu igrata tudi nesojeni nogometaš Olimpije Danko Lazović in Ezekiel Henty, ki je pred dvema letoma poskrbel za največji prestop iz slovenske lige v tujino, ko je za dobrih pet milijonov evrov odšel v Rusijo. V igri za prestop k Videotonu je bil tudi Luka Zahović, a je raje ostal v domačem Ljudskem vrtu.

Direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić se je javno zahvalil srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ki je izdatno pomagal, da kolektiv z Marakane ni doživel finančnega zloma. »Dolgo časa smo potrebovali, da smo znova najboljši v regiji,« je povedal Aleksandar Vučić in očitno spregledal, da je Mariboru znova uspel podvig z uvrstitvijo v ligo prvakov, ki se je v Beogradu nazadnje ustavila leta 2010. Srbski mediji sicer poročajo, da v Beogradu že dolgo ni bilo tako pozitivnega vzdušja kot pred tokratnim prvenstvenim derbijem, a sta ozračje že na včerajšnjem žrebu evropske lige v Monaku skazila visoka funkcionarja obeh klubov. Omenjeni Zvezdan Terzić je verbalno napadel podpredsednika Partizana Vladimirja Vuletića. Ko se mu je približal, ga je povlekel za suknjič in mu zabrusil, da mu bo »odsekal glavo, če ga bo še enkrat omenil v javnosti«, kar je srbski tisk označil za škandal. Derbi še ne bo odločilen za razplet lige, bi pa lahko predvsem Crveni zvezdi omogočil udobno prednost, saj je doslej zbrala zmago več od Partizana.

Med zanimivejšimi derbiji po Evropi bo izstopal jutrišnji angleški med Liverpoolom in Arsenalom. V Italiji se bosta udarila Roma in Inter, v Španiji pa bo Real Madrid brez golgeterja Cristiana Ronalda in kapetana Sergia Ramosa gostil Valencio.