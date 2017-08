Mura, Drava in Bravo vztrajajo na vrhu druge nogometne lige. Prekmurci upravičujejo sloves prvega favorita tekmovanja, Ptujčani so postali konkurenčnejši, potem ko so v klub vstopili nigerijski vlagatelji, Ljubljančani pa postajajo hit prvenstva. Pričakovati je, da se bo v nadaljevanju tekmovanja dvignil Dob, ki je v minuli sezoni osvojil drugo mesto, vendar se ni odločil za vstop v prvo ligo. Nogometaši Krke in Brd so po treh odigranih krogih še vedno brez točk.

Vodilna trojica ta konec tedna pričakuje nadaljevanje zmagovitega niza. Mura je po dveh visokih zmagah slavila tudi v Ljubljani pri Iliriji (1:0), vendar je pri tem zapravila kopico zrelih priložnosti. Amadej Maroša je v izvrstni formi, saj je odločil tudi derbi v Zgornji Šiški. Če bodo varovanci trenerja Anteja Šimundže še naprej serijsko zmagovali, bo vse bolj polna tudi Fazanerija, kjer bodo jutri gostovali Slatničani. Na Ptuj bodo prispeli igralci Jadrana iz Dekanov. Primorski klub je v tem tednu požel pozornost predvsem zaradi namigovanj o združitvi s Koprom, ki bo tekmovanje v četrti ligi začel šele sredi septembra.

Šišenski Bravo postaja vse nevarnejši v boju za najvišja mesta. Trener Dejan Grabić je pohvalil vnemo igralcev, ki na tekmah izpolnjujejo njegove zahteve. »Ne glede na to, v kateri minuti tekme smo, kakšen je rezultat, ali smo v podrejenem položaju ali dominiramo, se držijo navodil. Igralci 'žgejo naprej', kot se glasi naš moto,« pravi Dejan Grabić. Bravo, ki ima v drugoligaški konkurenci eno najmlajših moštev, bo danes na stadionu ŽAK gostil Brežičane.

Novomeška Krka bo prve točke lovila doma proti Veržeju, medtem ko se bodo Brici odpravili na gostovanje v Dob. Lani so Brda obakrat izgubila na gostovanju v Dobu, Veržej pa je na dosedanjih treh obračunih s Krko osvojil le točko. Bo novi trener dolenjskega drugoligaša Borivoje Lučić, ki je bil poleti tudi v igri za mladinski pogon Olimpije, vendarle prekinil črni niz?

2. SNL, 4. krog, danes ob 17. uri: Roltek Dob – Brda, Bravo – Brežice Terme Čatež, Krka – Farmtech Veržej, Tabor Sežana – Nafta, Fužinar – Kalcer Radomlje, jutri ob 17. uri: Mura – Rogaška, Zarica Kranj – Ilirija, Drava Ptuj – Jadran Dekani, vrstni red: Mura, Drava in Bravo po 9, Jadran 7, Nafta 6, Sežana 5, Radomlje, Brežice in Rogaška po 4, Ilirija, Roltek in Veržej po 3, Zarica in Fužinar po 1, Krka in Brda 0.