Sanje Domžal o uvrstitvi v skupinski del evropske lige se niso uresničile. V njej bo zasluženo igral Marseille, ki je na povratni tekmi pred 47.352 gledalci na stadionu Velodrome zmagal s 3:0 (strelca: 1:0 Germain 29, 2:0 Germain 56, 3:0 Thauvin 86) in napredoval s skupnim izidom 4:1. Domžalčani se niso ustrašili vzdušja, ki so ga pripravili temperamentni navijači Marseilla, a so bili pred golom gostiteljev nenatančni, premalo spretni in odločni. Tekma bi šla v povsem drugo smer, če v 25. minuti žoga s prostega strela Balkovca ne bi zadela vratnice, potem ko je bil vratar Mandanda že premagan. Odločila je razlika v kakovosti, blestel je predvsem strelec dveh golov Germain, ki je poleti prišel iz Monaca.

»Za napredovanje bi potrebovali popolno tekmo. Zmanjkal nam je tudi kanček športne sreče. Imeli smo tri izredne priložnosti, ki bi jih morali izkoristiti. Presekal nas je prvi gol, a smo vseeno prisilili Marseille, da je pokazal maksimum, saj je moral za zmago garati vseh 90 minut. Končni izid ni realna slika prikazane kakovosti na igrišču,« je tekmo videl trener Domžal Simon Rožman, pri katerem je vidno, da ga je osem evropskih tekem zelo izčrpalo, a obenem se je naučil veliko novega.

Igralci Domžal so ponosni, da so predvsem prvi polčas odigrali na visoki ravni. Menijo, da so si zaslužili vsaj en gol. »Proti tako kakovostnemu tekmecu potrebuješ kanček športne sreče. Dobili smo potrditev, da se lahko kosamo z največjimi ekipami v Evropi. Marseille smo prisilili, da je garal vso tekmo. Njihovo veselje po konci tekme razkriva, da smo bili zelo trd oreh,« je mnenje slačilnic povzel vezist Amedej Vetrih, strelec gola na prvi tekmi v Ljubljani.

V taboru Marseilla so si oddahnili, saj so bili po remiju na prvi tekmi na udaru kritik. Igralci Marseilla so priznali, da so imeli veliko težav zaradi izjemne telesne moči Domžal, zato so trpeli v dvobojih. »Dokazali smo, da spadamo v ligo Evropa. Lahko bi zadeli še dvakrat ali trikrat. Napredovali bi tudi, če bi prejeli zadetek, saj smo bili premočni za Domžale,« je povedal prepotentni trener Marseilla Rudi Garcia.

S koncem evropskih nastopov se za Domžale začenja nova zgodba. Vračajo se v ustaljene tirnice, kjer bodo v državnem prvenstvu in slovenskem pokalu skušali poseči po vrhu. Domžale so se v Slovenijo vrnile brez Jana Repasa, ki je že odpotoval k novemu delodajalcu v Caen v Normandiji, kjer ga čakata zdravniški pregled in predstavitev, v ponedeljek pa mora biti na zboru članske reprezentance na Brdu pri Kranju. Tuji klubi se zanimajo še za nekaj igralcev Domžal, najbolj izpostavljen je levi bočni branilec Jure Balkovec. V klubu zatrjujejo, da imajo za nogometaše, če bodo odšli, že pripravljene zamenjave.

V zadnjem krogu kvalifikacij je bilo kar nekaj presenečenj. Izpadli so vsi trije hrvaški klubi Dinamo, Hajduk in Osijek. Velik spodrsljaj je izpad Dinama, ki ga je izločil predstavnik Albanije Skenderbeu, kar pomeni, da Zagrebčani prvič po desetih letih ne bodo igrali v Evropi. V evropski ligi bo igrala le Rijeka Matjaža Keka, tekmeci pa bodo nekdanji evropski velikan Milan, Austria Dunaj in AEK iz Aten. Povsem drugačno je razpoloženje v Srbiji, saj sta v skupinskem delu igrala kar dva beograjska kluba, Partizan in Crvena zvezda. Vardar je dosegel zgodovinski uspeh, potem ko je na obeh tekmah premagal turškega velikana Fenerbahče. Izpadli so tudi lanski finalist lige Evropa Ajax, Panatinakos in Legia Varšava.