Prvoligaši bodo odigrali tekme sedmega kroga, nato jih čaka reprezentančni premor. Večina trenerjev se ga že veseli, saj načrtuje mini priprave za dvig forme. Vodstva klubov bodo opravila še zadnje kadrovske popravke, saj se prestopni rok konča v četrtek, 31. avgusta.

CELJE – ANKARAN danes ob 18. uri, sodnik: Glažar Celjani so očitno v krizi, na udaru kritik sta se že znašla športni direktor Jani Žilnik in trener Tomaž Petrovič. Največja nevarnost za gol gostiteljev bo vodja napada Ankarana Rok Kidrič, ki je bil vzgojen prav v Celju. Ankarančani množično nakupujejo nove igralce, obenem pa se radi pohvalijo, da imajo kar tri mlade reprezentante do 21 let: to so Primc ter sinova znanih trenerjev Gliha in Badžim. Naš namig: 0.

GORICA – RUDAR danes ob 20.20, sodnik: Žganec Gorica je v naletu, a prvi zvezdnik Rifet Kapić, ki je pravi ideolog igre, si do konca avgusta želi oditi v tujino. V Velenju so z zmago v lokalnem derbiju proti Celju umirili strasti po seriji treh ligaških porazov in izpadu iz pokala. Klub Rudar čaka zahtevna sezona uveljavljanja mladih igralcev in golega preživetja, saj imajo veliko težav s polnjenjem sicer znižanega proračuna. Količina evrov v blagajni je v tesni povezavi z (ne)prodajo napadalcev Glavina in Maryja, ki že več kot mesec dni z mislimi nista osredotočena na slovensko sceno, ker jima menedžerji ponujajo prestope v tujino. Naš namig: 1.

ALUMINIJ – TRIGLAV jutri ob 16. uri, sodnik: Obrenović Derbi spodnjega dela lestvice za obstanek. Aluminij je glede na izkušnje in igralski kader v prednosti. Triglav je mlada in pridna zasedba, a je še brez zmage, ker ekipi delavcev primanjkujeta igralec ali dva s potezo več, ki se ne ustrašita odgovornosti. Športni direktor Kranjčanov Siniša Brkić mora nujno najti nogometaša z dodano vrednostjo, trener Tonči Žlogar pa prebuditi napadalca Majcna in Poplatnika, da bosta izboljšala realizacijo priigranih priložnosti. Težava Triglava je tudi v tem, da najbolj izpostavljeni igralci upajo na prestop do konca avgusta v tuje klube, kjer bo zaslužek večji. Naš namig: 0.