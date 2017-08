Nepopisna gneča pred dvorano, nato pa polne tribune slovenskih navijačev v Stožicah. Kaj takšnega je Slovenija nazadnje doživela pred štirimi leti, ko je gostila evropsko prvenstvo. Košarkarji selektorja Igorja Kokoškova so se okoli 12.000-glavi množici za glasno podporo oddolžili z zmago, v igri pa znova niso pretirano blesteli.

Kot je v dosedanjem pripravljalnem obdobju že v navadi, je slovenskim košarkarjem znova najbolj nagajal met za tri točke. Ker je v prvem polčasu ob tem šepala še obramba, so gostje brez težav držali vodstvo in odbijali napade nasprotnika, ki je pretil predvsem prek prodorov Dragića in Dončića. A ko je v drugem polčasu Slovenija povsem spremenila obraz v obrambi, se je začel obračati tudi rezultat. Gostitelji so v tretji četrtini prevzeli vajeti nad potekom obračuna, nato pa v zadnjih sekundah po zgrešenem prodoru Daria Šarića prišli do zmage. Ta je vidno osrečila tudi trenerja moštva NBA Miami Heat Erika Spoelstro, ki se že drugo leto zapored mudi pri nas na obisku pri Goranu Dragiću.

»Polne Stožice so za nas potrditev, da ljudje cenijo slovensko košarkarsko reprezentanco, zato sem vesel, da smo prišli do zmage. Zadovoljen sem z reakcijo v drugem polčasu. V prvem smo delali veliko napak, bili tudi nekoliko nestrpni v igri, nato pa smo se sprostili in začeli igrati agresivno predvsem v obrambi,« je po tekmi povedal slovenski selektor Igor Kokoškov, ki v dejstvu, da reprezentanci nikakor ne steče met za tri točke, ne vidi pretiranih težav. »To je le stvar psihologije, samozavesti in tudi dejstva, da so noge nekoliko težke. Smo ekipa, ki igra veliko 'pick and roll' in ki dela številne blokade na žogi, zato imamo v napadu dobro širino. Verjamem v igralce, zato sem prepričan, da se nam bo odprlo, ko bo najpomembnejše. To bi nam veliko pomenilo, saj bi se tako igralci sprostili tudi v obrambi, kjer nato vsak napad nasprotnika za nas ne bi bil tako pomemben, kot je bil na tej tekmi proti Hrvaški.«