Gostilna zaprta, tudi za tatove

Celjski tat ni imel sreče z izbiro tarče za plenjenje. V oko mu je namreč padel gostinski lokal na Ljubljanski cesti v Celju, ki se mu je zdel ravno prav osamljen za vlom. Toda izkazalo se je, da lokal ni bil zaprt le v času, ki si ga je izbral za vlom, temveč da lokal že nekaj časa sploh ne obratuje. Ko se je razgledal po notranjosti lokala, vlomilec tako ni našel prav ničesar. Ne le da je bila blagajna prazna, niti kakšne alkoholne pijače ali cigaret, ki bi jih lahko prodal na črnem trgu, ni našel. Je pa tatiču kljub vsemu uspelo za seboj pustiti za kar tisoč evrov škode. To je povzročil, ko se je z vso silo bojeval z vhodnimi vrati.

Neznani kotaleči se predmet

Posebne vrste ovira je na cesti med Bertoki in Koprom pričakala voznico avtomobila. Proti njej je namreč naenkrat pridrvel kotaleči se predmet, za katerega se je pozneje izkazalo, da gre za avtomobilsko gumo. Natančneje, celo levo kolo, ki je odletelo s prikolice italijanskega državljana. Kolo je odpadlo in se odpeljalo na nasprotni pas, po katerem je pripeljala Slovenka. Nenavadna ovira je tudi trčila v njen avtomobil, nezgoda pa se je končala srečno in brez poškodb.

Neudobni sedež

Celjski policisti so na avtocestnem počivališču Zima postali pozorni na neudobje romunskih državljanov v avtomobilu s španskimi registrskimi tablicami. Policista sta namreč na zadnjih sedežih avtomobila opazila večjo izboklino. Ne da bi se zbala za potencialne bolečine v križu romunskih potnikov, temveč iz precej bolj praktičnih namenov sta voznika pozvala, da odstrani tekstilno prevleko sedeža. Šestindvajsetletni Romun ju je ubogal in izkazalo se je, da je sedežno polnilo zamenjal s prevelikim zavojem marihuane. V njem je bilo poleg 70 dekagramov marihuane še več vrečk s kavno usedlino, s katero je Romun poskušal prikriti vonj po opojnem zelenju. Policisti so avto zasegli in ga razstavili ter na koncu v njem našli dobre tri kilograme prepovedane droge. Romunskega voznika in njegovega sopotnika so policisti ovadili, oba pa sta morala še v bolj neudobne prostore, v pripor.

Butec in butec

Cesta v okolici Podlehnika na Štajerskem je združila svojevrstna asa. Na njej sta se namreč sočasno znašla voznika, ki za volanom sploh ne bi smela sedeti, in trčila drug v drugega. Po cesti sta vozila 36-letnik v svojem renault cliu in 70-letnik v Volkswagnovem golfu. Krivec za nesrečo je domnevno 36-letnik, ki ga je zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo na levo polovico ceste, kjer je trčil v golfa. Oba sta imela kar nekaj sreče, saj jo je skupila le pločevina. Poškodovala se nista, oba pa je naslednji dan najbrž bolela glava. Šestintridesetletnika še dodatno bržkone zato, ker se je izkazalo, da je vozil močno opit z 0,93 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Sicer pa so za glavobol obeh poskrbeli tudi lokalni policisti, ki so ugotovili, da nobeden izmed njiju nima vozniškega dovoljenja. Avtomobila so jima zato zasegli.

Priznani kuhar moko zamenjal za koko

Na Hrvaškem se je ta teden začelo sojenje južnotirolskemu kuharju Franzu Castlungerju, ki mu očitajo, da si je postranski zaslužek prigrabil še s preprodajanjem kokaina. Kuhar iz severno-vzhodne Italije je v dragem hotelu in centru dobrega počutja Falkensteiner v okolici Zadra vodil kuhinjo in gostom hotela s petimi zvezdicami pripravljal različne dobrote. Tožilstvo zdaj že nekdanjemu chefu hotela Falkensteiner očita, da je imel poleg lačnih gostov tudi stranke, ki so bolj kot z usti in želodci konzumirale skozi nos. Pri nabavi kokaina sta mu menda dlje časa pomagala eden izmed natakarjev in dostavljavec rib. Slednjega so tudi aretirali, ko je kuharju poleg rib dostavil še 50 gramov kokaina. Kuhar se bo obširneje zagovarjal šele na koncu sojenja, za zdaj pa je dejal le, da droge ni preprodajal ter da je ves kokain končal v njegovem nosu.

