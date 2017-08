Na področje nacističnih simbolov, obritoglavcev in neonacističnih skupin je včeraj zašlo sojenje 22-letnemu Gašperju Pavliču in leto starejšemu Jaki Flisu, obtoženima vpletenosti v napad na taksista Milutina B. 19. marca lani. »Bi oblekli to majico?« je predsednica senata Polona Herman vprašala Pavliča in mu ponudila rdečo majico s črno svastiko na beli podlagi. »Zakaj?« je obotavljajoče vprašal. »Da vidimo, ali vam je prav,« je kot v pravljici o Pepelki odgovorila sodnica. A na koncu z menjavo garderobe vendarle ni bilo nič.

Kot smo že pisali, je usodnega zgodnjega jutra taksist obtoženca odpeljal iz enega od ljubljanskih barov v Domžale, kjer pa je Pavlič namesto po denarnici segel po nožu in Milutina B. večkrat zabodel – najgloblje vzdolž zatilja in pod lopatico. Taksist je napad sicer odbil, a ga je Flis odrinil in Pavliču pomagal zbežati. Pavlič je zdaj obtožen poskusa uboja, Flis pa pomoči pri tem kaznivem dejanju.

Odvetnik: Simbol dobrega Dvojico, ki se zagovarja, da je bila takrat pod močnim vplivom alkohola, so aretirali slaba dva tedna pozneje. Okoli pol sedmih zjutraj so vdrli v Pavličevo hišo in ker uniformirancev z oznako »policija« in maskirnimi kapami na glavi ni ubogal, so morali uporabiti tudi prisilna sredstva. Med hišno preiskavo so med drugim zasegli palico z držalom, bokser, kapo z izrezom za oči, majico s kljukastim križem, naboj in tulec. Za vse te predmete je Pavličev takrat 18-letni brat podpisal, da so njegovi in da Gašper sploh ni vedel, da jih ima. A očitno sodnemu senatu vseeno ne dajo miru. Kot rečeno, je sodnica majico s svastiko (na kateri so forenziki našli Gašperjev krvni madež) včeraj ponudila obtoženemu, češ naj jo preizkusi. Nemudoma je posredoval zagovornik Bernard Zupanc rekoč, da gre za neokusno ponudbo, saj je bila majica bratova, ta pa je medtem umrl (povozil ga je vlak). »Sicer pa je po googlu definicija svastike simbol dobrega,« je še navrgel, a ga je, kot je bilo videti, sodnica raje preslišala. Pavlič je odvrnil, da je že na prvi pogled jasno, da mu je majica premajhna. »Brat je povedal, da je njegova, a ga v sodni preiskavi niso hoteli zaslišati,« je še pridal.

Poznajo ga kot skinheada Omenjene teme so se dotaknili tudi že ob zaslišanju psihiatričnega izvedenca dr. Branka Brinška. Hermanova ga je vprašala, kaj o Pavličevi osebnosti povedo njegove tetovaže. Narisano naj bi imel lobanjo, pa tudi napis »white pride« (beli ponos) in na hrbtu celo precej velik kljukasti križ. Izvedenec je pojasnil, da težko kaj reče, ker se na to ne spozna. Pavlič pa je zabrusil, da ne gre za nacistične simbole, pač pa pri križu za svastiko, ki je simbol miru, napis o beli premoči pa da je tako in tako napačno napisan. Včeraj pa je Hermanova med prebiranjem sodnega spisa opozorila tudi na policijski zapis, da so Pavličev avto dvakrat kontrolirali v postopkih, ki so se nanašali na obritoglavce. Po podatkih policije je obritoglavec tudi on, prav tako tudi pripadnik neonacistične skupine, ki izvaja nasilna dejanja. Na naslednji obravnavi, ki bo v začetku oktobra, nameravajo zaslišati avtorja tega uradnega zaznamka.