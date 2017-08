Objavo kazenskih ovadb NPU zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, in to v okviru predkazenskega postopka, je omogočila tožilka Blanka Žgajnar, ki tudi vodi preiskave vseh ovadb zoper njega na specializiranem državnem tožilstvu. S tem je v dneh pred praznikom v avgustu, ko je največ ljudi na dopustu in ko so mediji najbolj pasivni, najbolj pomagala Jankoviću pri nevtralizaciji posledic ovadb za naslednje parlamentarne volitve prihodnje leto. Nekaj časa prej je tožilka Žgajnarjeva še bolj pomagala Jankoviću z »nedelom« pri dveh zanj najbolj obremenjujočih in nevarnih ovadbah NPU zoper Jankovića, zaradi česar so brisani ključni dokazi v obeh zadevah.

Gre za primer »farmacevtke« in za kar v ozadje potisnjeno zadevo »Mimović«, kjer so Jankovića ovadili za prejemanje 10-odstotne provizije od 14 milijonov evrov plačanih del s strani MO Ljubljana. Zoper Jankovića sta NPU in kriminalistična služba vložila kar 13 kazenskih ovadb, v katerih so ga osumili tudi kršitev 5 od 10 Božjih (krščanskih) zapovedi poštenega življenja: Ne nečistuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Ne želi svojega bližnjega žene! Ne želi svojega bližnjega blaga!

Blanka Žgajnar kot tožilka pa ni kar tako. Najprej jo je v svojo jato posebnih tožilk vzela Barbara Brezigar, ki je zavrgla najbolj dokazljive ovadbe zoper Janšo, Bavčarja in številne druge v »orožarski aferi« in ki je tudi zavrgla ovadbe zoper akterje obrambnega ministrstva v aferi »Depala vas«.

Leta 2005 je bila v času Janševe vlade imenovana za generalno državno tožilko. Leta 2008 je (še zmeraj v času Janševe vlade) imenovala Žgajnarjevo za vodjo posebne tožilske skupine, kasneje preimenovano v specializirano državno tožilstvo. Tako so postavili »svoje« tožilce na ključne položaje za hude čase.

Žgajnarjeva je znana po tem, da je vodila tožilstvo v zadevi »Balkanski bojevnik«, ko je bilo oproščenih 13 obdolžencev s Tošićem na čelu in ko je z nevložitvijo pripornega naloga omogočila pobeg obsojenemu Selmanu, ki je bil obsojen na deset let zapora.

Skupni imenovalec teh nečednosti je Grosuplje, kjer je prej kraljeval Janša in še zdaj kraljuje odvetniška družba Čeferin, ki je branila Tošića in njegove pajdaše in danes zastopa Jankovića in MO Ljubljana. In potem se čudimo, ko Žgajnarjeva dela usluge Jankoviću in nikdar ni bila kaznovana za hude napake pri svojem tožilskem delu. Nasprotno, bila naj bi celo nagrajena z višjim položajem vrhovne državne tožilke.

Padajo pa tudi po tekočem traku sodne in tožilske zadeve zoper Kanglerja v Mariboru. Kangler in Janković sta aduta na naslednjih parlamentarnih volitvah, na katera računa Janša, da bi lahko sestavil koalicijo in vlado, saj desni volilci po sedanjih anketah ne bodo dovolj. Seveda je treba do volitev oba obtoženca očistiti kazenskih zadev, da bi lahko nabrala čim več poslancev za Janševo vlado. Slovensko tožilstvo je šlo dokončno k hudiču. Ker sem začel s krščanskim praznikom, je treba tako tudi končati. Letos je Marijino vnebovzetje z dušo in telesom vzelo tožilstvo in pravno državo v pekel. Pravi pekel pa nas zaradi njih šele čaka.

Anton Peinkiher, Ljubljana