Najprej je priznala, da si filma ni ogledala, saj do sebe ni dovolj objektivna. Na twitterju je zapisala: »Film boste tako videli pred menoj.« Toda dala je vedeti, da je film zelo intimen. V njej so denimo prizori, ko se joka in razlaga: »Vsak večer sem sama. Vsi ljudje gredo, vsi ljudje me zapustijo in potem sem sama. Vse dni sem obkrožena z ljudmi, ki se me dotikajo in se z menoj pogovarjajo, a zvečer je okoli mene le tišina.« Ali pa ko je v zdravniški ordinaciji, kjer ji poskušajo pomagati pri kronični bolečini. »V prvi fazi bomo poskušali premagati bolečino, ki jo čutiš v obrazu,« ji razlaga zdravnik: »Nato bomo poskušali sprostiti mišice, nazadnje bomo pospešili krvni obtok, da se bo telo regeneriralo.«

Kako intimna bo pripoved dokumentarca Five Foot Two, bomo šele videli, producenti pa obljubljajo, da bomo videli zaodrje njenih priprav na nastope ter vso bolečino, ki jo je občutila, ko se je lani razšla z zaročencem igralcem Taylorjem Kinneyjem. A od tedaj si je že našla novega fanta, 48-letnega agenta slavnih Christiana Carina, s katerim se videva od februarja letos in sta se nedavno zaljubljeno sprehajala v mondenem Hamptonsu. Tako da glasbenica verjetno zvečer ne joka več.