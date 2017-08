Ena prvih stvari, ki jih je naredil, je bila, da je odpustil modno urednico in namesto nje kot svetovalko vzel Naomi Campbell, svojo dobro prijateljico. Spremljala ga je denimo tudi k britanski kraljici, ko so Enninfulu, priseljencu iz Gane, podelili viteški naslov. Campbellova je nemudoma na svojem twitterju objavila fotografijo uredništva Voguea pred enim letom: na njej ni niti enega temnopoltega sodelavca. Ob objavi fotografije so se pojavili komentarji, da je to kot slika britanske elitne šole, kjer so seveda sami belci. Zato je Enninfulova uredniška pozicija epohalna. Ne samo da je moški, je temnopolt, gej in priseljenec, nasprotje vsega, kar so bili dosedanji sodelavci revije.

Stara garda urednikov pa ob tem, ko zapuščajo modno revijo, močno kritizira modno časopisje na splošno. Prejšnja modna urednica Lucinda Chambers je denimo razložila, da so modne revije tako ali tako brez zveze, ker ljudem prodajajo obleke, ki si jih ne morejo privoščiti: »Na svetu je preveč oblek, zakaj bi torej ljudi nagovarjali, da si vsak dan kupijo novo.« A prav to je počela zadnjih 25 let. Se je pa novi urednik nemudoma lotil posodobitve revije in prvi dan v službi se je revija pridružila snapchatu, saj je prepričan, da je prihodnost revije v digitalni sferi. Njegov instagram spremlja trikrat več ljudi kot račun prejšnje urednice.