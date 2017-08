Kitajski potrošniki so lahko srečni, ker izbirajo med več znamkami kot na katerem koli drugem svetovnem trgu; uradno jih je namreč že več kot 130 z blizu tisoč različnimi modeli. Ti so primerni tako rekoč za vsak žep. Nakup prestižnega avtomobila zaradi visokih davkov sicer zahteva odločen poseg v denarnico. Onkraj luže je na primer za mercedes-maybacha S600 treba odšteti 190.275 dolarjev, njegova kitajska cena pa je kar 440.000 dolarjev. A to potencialnih kupcev ne odvrača, saj je bogatih iz leta v leto več. Če so dragi avtomobili najdražji, na Kitajskem velja tudi, da so poceni štirikolesniki najcenejši, saj je trg poceni avtomobilov največji na svetu. Tako je na primer za lokalno izvedenko druge generacije suzukija alta treba odšteti vsega 3177 dolarjev. Cene so nizke, ker gre za avtomobile, narejene na desetletja starih platformah in tehnologijah, za nameček so nizki tudi stroški dela in posledično razvoja (kolikor ga sploh je), marže proizvajalcev pa takšne, da zagotavljajo zgolj preživetje.

Kitajska sicer velja za najbolj onesnaženo državo na svetu, zato ne čudijo prizadevanja, da bi škodljive izpuste ogljikovega dioksida odločno zmanjšali tudi z bolj čistimi vozili. Morda se ne zdi veliko, toda prodaja električnih vozil se je lani ustavila pri 0,9 odstotka celotne prodaje. Za primerjavo: v Sloveniji je bila ta številka lani vsega 0,24 odstotka. Nakup električnega avtomobila spodbuja tudi država, saj lahko subvencija doseže celo 14.000 dolarjev, zato ne čudi, da je cena najcenejšega električnega vozila zotye yun 100 vsega 9700 dolarjev. Lokalne oblasti pa omogočajo dodatne spodbude, kot so na primer brezplačno parkiranje in registrske tablice. Na voljo pa je tudi vse več polnilnic.

Raziskava svetovalnega podjetja McKinsey&Company je pokazala, da tudi kitajski kupci postajajo vse bolj praktični, zato jih več kot polovica v avtu vidi nujo in ne statusni simbol. Posledično se jih vse več odloča za nakup rabljenega vozila, narašča tudi prodaja prek lizinga, vse bolj pa se uveljavlja sistem izposoje avtomobilov »car sharing«. Kupci postajajo tudi vse bolj ozaveščeni, pred nakupom primerjajo cene in zahtevajo popuste, vedno bolj pa postaja priljubljen tudi nakup po spletu, saj se digitalni kanali izboljšujejo.

Čeprav nekateri opozarjajo, da gre »za velikana, ki potrebuje zdravilo, da bi ostal še naprej zdrav«, pa prevladuje razmišljanje, da bo Kitajska še dolgo časa ostala razburljivo mesto za avtomobilsko industrijo. Mesto, na katerem je prisotnost nujna.