»Imela bova dvojčke.« Težko si je predstavljati, kako moški reagira na te besede partnerice, če tega ni doživel, a zagotovo gre za svojevrsten šok. Imeti dvojčke ni kar tako. Ne zgolj zato, ker je voditi skozi življenje že enega otroka zahtevno, ampak tudi statistično gledano. Po Hellinovem zakonu naj bi bila verjetnost, da se vam rodijo dvojčki, 1:89, a je v resnici število nekoliko višje. Tudi zavoljo oploditev z biomedicinsko pomočjo se namreč število dvojčkov približuje dvema odstotkoma prebivalstva ali izraženo v številkah 140 milijonom. Preostalih, trojčkov, četverčkov…, je seveda veliko manj. In če za svetovni rekord velja, da je leta 1998 v ZDA mama rodila zdrave sedmerčke, se lahko Slovenci pohvalimo z največ četverčki.

Pa si prosim pozorno oglejte naša tokratna štirikolesna kandidata, mazdo MX-5 in fiata 124 spider: ali vam na prvi pogled ne delujeta kot dvojčka? Saj dejansko sta, čeprav njuna starša loči na tisoče kilometrov, saj so prvega roadsterja spočeli na Japonskem, drugega v Italiji. Prav slednji pa je nastal kot plod sodelovanja z Mazdo. Delita si platformo, izdelujejo ju v isti tovarni v Hirošimi, razlikujeta pa se po znački, ki predstavlja znamko, po motorjih in seveda tudi ceni.

Se še spomnite otroštva, ko ste si življenje brez igračk le stežka predstavljali? Priznajte, brez igračk bi še danes težko shajali, saj zagotavljajo odlično zabavo. Med njimi so v prvi vrsti avtomobili. A to spoznanje praviloma spremlja šok, ko ugotovimo, koliko takšne igrače stanejo. Na računu je pač treba imeti prostih nekaj deset evrskih tisočakov, v našem primeru okoli 30. Če resno razmišljate, da bi si takšno igračko kupili, potem znata biti naša testna roadsterja mamljivi izbiri. In kaj je na njiju tako posebnega? Motor spredaj in pogon zadaj prinašata prednosti pri legi na cesti, ki je naravnost izjemna. Njuno naravno okolje so ovinkaste ceste, na katerih sploh ni treba peljati tako zelo hitro, da se boste zabavali, četudi ste vozniško povprečno podkovani. No, vsaj takšna je filozofija Mazde, pri čemer pri Fiatu to zabavo povezujejo z izdatnejšo konjenico. Nas vas ne zaslepi dejstvo, da motorja loči le deset konjičkov (140:130). Italijanski so podprti s turbom, kar prevedeno pomeni občutno večje zmogljivosti (217:204 km/h, 7,5:8,3 s) in tudi bolj strupen zvok motorja. Seveda pa si je pri obeh mogoče zaželeti še več športnosti, ki jo pri MX-5 pooseblja 160-konjski motor, pri 124 spider pa različica abarth s 173 konji moči.

Še pred razmislekom o nakupu opozorilo: ali sta dejansko za vas, je odvisno tudi od vaših telesnih mer. Nekako čez palec se zdi, da se bodo višji od 1,85 metra (preverjeno v uredništvu) le stežka namestili na sedež. Preprosto povedano bo zmanjkalo centimetrov za noge, z glavo pa boste tako rekoč v strehi. Tudi vaše obline utegnejo biti problem, debelinko se bo le stežka skobacal v sicer udoben školjkasti sedež z izrazitim bočnim oprijemom. Če torej spadate med povprečno raščene Slovence, ste opravili s prvo oviro na poti do misije Želim si jo imeti. Utesnjenost je pač nekaj, kar morate vzeti v zakup, nizek položaj sedenja pa ni za vsakogar, sploh ne za tiste s težavami s hrbtom. Posebno izstop iz avta hrbtenico izdatno obremeni. Nas je na primer po uri in pol vožnje z mazdo začelo boleti desno koleno.

Seveda imata roadsterja dodano vrednost, pomično platneno streho, ki je zasnovana tako, da bo opravilo še za takšnega analfabeta enostavno, vse skupaj pa vam ne bo vzelo več kot 10 sekund, pri čemer je dovolj, da si pomagate z eno roko. Vožnja zgoraj brez zagotavlja močan veter v laseh že pri zelo nizkih hitrostih, saj vetrna zaščita ni vredna svojega imena, in hrup, ki pri višjih hitrostih onemogoča konverzacijo s sopotnikom, pri čemer velja omeniti, da je stopnja hrupa že pri strehi nad glavo tako neznosna, da je še radijske novice težko poslušati. Zavedanje, da gre za avtomobila za zabavo in ne klasična štirikolesnika, namenjena vsakodnevni uporabi, je nujno, čeprav sta polna opreme, ki razvaja, tudi z v usnje oblečenima in ogrevanima sedežema, tempomatom, pametnim ključem, navigacijo, parkirnimi senzorji in kamero. Notranjosti obeh sta identični, veseli tudi to, da do različnih menijev dostopamo prek vrtljivega gumba, kar je enostavno in tudi v prid večji varnosti.

Z metrom v roki boste ugotovili, da je fiat 16 centimetrov daljši (407:391), a je to bolj posledica malce drugačne filozofije pri oblikovanju kot pa razmišljanja, da bi lastnik potreboval več prostora, kar dokazuje do centimetra enaka medosna razdalja (231). Naj vas pogled na prtljažno luknjo ne šokira. Če ste dovolj spretni, lahko vanjo zložite veliko več, kot 130 (pri mazdi) in 140 litrov (fiatu) na prvi pogled obljublja. Sami smo vanj zložili letalski kovček, športno torbo z opremo za tenis, manjšo potovalko in gajbico s sadjem. Več pa v sklepu.