V Sloveniji še vedno kroži kar nekaj stereotipov, ki so tako ali drugače povezani z vožnjo z avtomobilom. Da na primer ženske ne znajo parkirati, moški pa vozijo agresivno in množično kršijo prometne predpise. Seveda obstajajo ženske, ki resnično ne znajo parkirati, in moški, ki jim je disciplina za volanskim obročem španska vas. A tega ne smemo posploševati. Kljub temu pa se kar samo od sebe poraja vprašanje: kdo vozi bolje, moški ali ženske?

Gre za vprašanje, ki se pogosto ponavlja v vsakdanjem življenju in izvira še iz časov, ko so bile ženske prikrajšane za marsikaj in jim je bil otežen dostop do mnogih tako imenovanih moških dejavnosti. »Raziskave ne potrjujejo kakšnih posebnih vozniških prednosti moških. Prej bi lahko dejali, da so ženske varnejše voznice, saj navadno manj tvegajo v prometu. Nekatere raziskave tako ugotovitev podpirajo, saj imajo na primer ob koncu prevoženih prvih 1500 milj moški vozniki 25 odstotkov več naštetih kršitev s težnjo naraščanja; po 3500 miljah bodo 125-odstotno bolj verjetno zasačeni pri kršitvi,« pravi prometni psiholog Marko Polič. Njegovo razmišljanje potrjujejo tudi statistični podatki v Sloveniji, po katerih bi lahko rekli, da smo moški slabši in predvsem nevarnejši vozniki. Lani jih je bilo namreč v prometnih nesrečah udeleženih 22.354, od tega jih je 11.423 nesrečo tudi povzročilo. Pri ženskah sta številki občutno nižji, 10.506 in 4189.

Stereotipi se podirajo

Na to, kako vozimo, lahko vplivajo tudi spolni hormoni in vzgoja, pri čemer Polič pojasnjuje, da si lahko želimo, da bi vzgoja čim manj razlikovala med spoloma v tem, kdo sme ali ne sme, za kaj je bolj ali manj primeren, ko gre za različne dejavnosti, spretnosti in znanje. »Žal pa še opažamo težnje po starih, do žensk omejujočih vzgojnih vzorcih, ki se jim je treba odločno zoperstaviti, saj izvirajo bodisi iz nevednosti bodisi iz politične konservativnosti. Kar pa bi bolj kot hormoni utegnilo vplivati na varno vožnjo, so alkohol, izkušenost, utrujenost in bolezenska stanja, ki so veliko pomembnejši dejavniki.«

Da se stereotipi podirajo, ni nič čudnega, saj je bil včasih avto domena moških (ti so že kot fantje vozili mopede, traktorje in očetov avto), ženske kot voznice pa so bile v manjšini (do konca druge porodniške za volanom niso niti sedele). Danes z avtomobilom izkazujejo svojo samostojnost, vedo, kaj hočejo, in to tudi izberejo. Da večjih razlik na podlagi spola ni, se kaže tudi v tem, da so lahko tako moški kot ženske med vožnjo nerodni, odsotni ali z mislimi drugje, da menijo, da so na cesti ravno oni najbolj pomembni, prepričani o sebi in svojih sposobnostih, njihove reakcije ob opazovanju drugih udeležencev pa so pogosto agresivne in nespoštljive. »Iz svoje dolgoletne prakse inštruktorja varne vožnje lahko povem, da vozniške spretnosti in sposobnosti, dinamika pri vožnji in odzivanje v kritičnih situacijah nikakor niso povezani s spolom. Dejstvo je, da imamo zelo dobre voznike in voznice, da pa so na žalost na cesti tudi slabi vozniki in voznice. Zato bi vsem svetoval, naj čim večkrat uporabijo rek: Mojster dela vajo oziroma vaja dela mojstra. Več kot bodo vozili in opravili treningov varne vožnje, boljši in bolj varni bodo, s čimer bo vsak med njimi prispeval svoj delček k večji varnosti na naših cestah,« pravi Brane Legan, inštruktor varne vožnje pri AMZS. Po njegovih izkušnjah so ženske pri programih varne vožnje v učenju, spoznavanju novosti in usvajanju veščin vožnje mnogokrat bolj aktivne, vse jih zelo zanima, kar je posledica zavedanja, da se lahko kaj novega naučijo, moški pa včasih to težko priznamo.

Načeloma naj med vozniki in voznicami ne bi bilo bistvenih razlik. Ne glede na spol, starost in predhodno znanje imajo namreč vsi, ki v šoli vožnje sedejo za volan, potencial, da postanejo dobri vozniki. Bistveno je, da učenec premaga morebiten strah do vozila, pridobi spretnosti za vožnjo, se nauči predvidevati in reševati situacije na cesti. »Menim, da stereotipi o moških in ženskah za volanom delno izhajajo iz tega, da je bilo nekoč veliko več voznikov kot voznic. Pred desetletji je bil v mnogih družinah le en avto, ki ga je prioritetno vozil moški, ženska je bila sopotnica. Opažam pa, da mnogo žensk, ki so bile nekoč v situaciji, da je več vozil mož, potem je zbolel ali umrl, avto pa je ostal v garaži, pride k nam, da s kondicijsko vožnjo obnovijo svoje znanje. Na tak način izgubijo strah in postanejo bolj samozavestne voznice. To je po mojem eden od kazalnikov, da smo ženske morda nekoliko bolj preudarne voznice kot moški. V mojih začetnih letih poučevanja je morda res držalo, da so fantje za pridobitev vozniškega dovoljenja potrebovali manj ur kot dekleta. Danes teh razlik ni. Ne nazadnje pa tudi proizvajalci vozil, gledano zgolj s tehnološkega vidika, ne delajo vozil izključno za ženske ali moške, kar je še en kazalnik, da razlik, na katere bi pri vožnji vplival spol, ni,« meni Polonca Barbič, učiteljica vožnje v šoli vožnje AMZS.