Iz muzeja Prittlewell Priory v Essexu sporočajo, da je eden od njihovih pomembnejših eksponatov poškodovan. 800 let stara kamnita krsta se je zrušila in razbila, ko je nekdo vanjo postavil otroka in ga fotografiral.

Uslužbenka muzeja Claire Reed je dejala, da so zaposleni v muzeju pretreseni in žalostni zaradi dogodka. Kot piše BBC, bo Reedova naslednje mesece posvetila restavriranju starodavnega sarkofaga. Za zdaj je optimistična in meni, da ga bo muzej lahko kmalu znova pokazal obiskovalcem.

Ko so leta 1921 našli sarkofag, je bilo v njem okostje, ki bi po mnenju Reedove lahko pripadalo menihu. Reedova priznava, da je bil sarkofag že takrat razbit in v treh kosih. Po incidentu, ki se je pripetil v začetku avgusta, pa se je odlomil še dodatni del. »Zaslišali smo glasen zvok, kar je bil prvi znak, da se je zgodilo nekaj slabega,« je dogodek opisala za BBC. Reedova, ki pravi, da se bo sarkofag najverjetneje dalo restavrirati, je še dejala, da je ta artefakt zanje zelo pomemben, saj na tem območju ni veliko arheoloških najdb.