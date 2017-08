V skladu z zakonom o nevarnih psih je bil zanj izdan zaporni nalog zaradi domnevnega napada na kurirja, ki je Claudii dostavil neki paket, dobrih šest kilogramov težkega in kakšnih petnajst centimetrov visokega kužka pa kasneje opisal kot borderskega ovčarja ali nekaj podobnega. Ta naj bi ga tako prestrašil, da je zbežal, pes pa se je pognal za njim in ga, kot je zatrdil v prijavi čez pet dni, ogrizel po trebuhu. Zgodilo se je že sredi junija, policija pa je kar s petimi vozili prišla po psa šele zdaj in ga odpeljala v lastnici neznan pesjak, kjer ne bo mogla vplivati na njegov »zagovor«, ki ga bo opravljal pred strokovnjaki za pasjo psihologijo. Medtem so Claudio že zaslišali, opraviti pa morajo še pogovor s sosedom, v katerega vrt se je med begom zvrnil kurir, in še eno pričo. V najboljšem primeru se lahko lastnica nadeja ponovne Alfiejeve družbe čez dva ali tri tedne, če le ne bo po pasje reagiral na nasilno ločitev in se zlajal še na svoje ječarje. Morda pa se bo izkazalo, da kurir ni samo »pussy«, kot ga je ob pristanku v njegovem vrtu označil sosed, ampak tudi lažnivec, saj ni bilo mogoče opaziti, da bi ga kuža ugriznil, praska, ki jo je kazal policiji, pa bi lahko bila od padca na begu pred »hudo zverino«, ki se je najverjetneje samo postavljala pred lastnico.