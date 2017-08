Andrea Bergmann, tiskovna predstavnica švicarske verige Coop, je pravi naslov, da izveste kaj več o njihovi najnovejši ponudbi v okoli sedemsto prodajalnah v tej alpski državi. Potem ko so poleti vzbudili pozornost, ko so prvi v Švici začeli s prodajo z marihuano oplemenitenih cigaret, poimenovanih Heimat (domovina), so zdaj dali kot prvi v Evropi na police burgerje in mesne kroglice iz insektov. Švica je kot prva evropska država sprejela zakonodajo, ki dovoljuje vsebnost žuželk v ljudem namenjeni prehrani, zožila pa jih je na čričke, kobilice in črve mokarje. Slednje ste morda že nevede poskusili, saj so vam jih lahko zapekli v kakšno štruco kruha, konec lanskega leta pa so zaradi njih iz prodaje umikali moko enega slovenskih proizvajalcev. Švicarji so seveda postavili najstrožje sanitarne pogoje, ne drži pa navedba njihovega zveznega urada za varno hrano, da v nobeni drugi evropski državi ni dovoljeno ponujati insektov kot prehrane za ljudi. V Pembrokeshiru v južnem Walesu že od lanskega novembra restavracija Grub Kitchen s pripadajočo farmo žužkov ponuja različno pripravljene insekte iz kuharske domišljije lastnika in chefa Andyja Holcrofta, podobne restavracije pa že obstajajo tudi v Belgiji in na Nizozemskem. Po svetu se menda okoli dve milijardi ljudi ne brani proteinov, vitaminov in aminokislin, ki jih vsebujejo insekti, švicarske insektne burgerje in kroglice pa proizvaja Essento Food AG iz Züricha. Soustanovitelj podjetja Christian Bartsch razlaga, da so recepte testirali dve leti, v prodajalnah Coopa pa niso poceni – pakirani po dva burgerja ali deset kroglic stanejo okoli 10 evrov oziroma dvakrat več kot v tradicionalni izvedbi.