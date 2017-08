Če so bile stare gostilniške šaljive igrice na prelomu tisočletja povod, da je ves svetovni tisk štiri leta po OI v Avstraliji pisal o kraljevski poroki 32-letne nepremičninske agentke iz Hobarta z danskim princem, se zdaj njegov znaten del ukvarja z vprašanjem, ali so mu bila zaradi novih običajev zaloputnjena vrata puba v Brisbanu. Od letošnjega julija namreč v Queenslandu velja novo gostilniško pravilo, po katerem se morajo vsi obiskovalci lokalov, odprtih po polnoči, obvezno ob prihodu po deseti uri zvečer identificirati z osebnim dokumentom. V ta namen so morali gostinci nabaviti skenerje, jih povezati s policijo in med sabo ter z bazo podatkov, v kateri so zajete tiste »nočne ptice«, ki jih v lokalih nočejo. Princa Frederika seveda ni v bazi, a se je na večerno pohajkovanje odpravil brez dokumentov. Od tu naprej se časopisne zgodbe razhajajo. Ene trdijo, da ga je gostilniški skenerist enostavno zavrnil in ga je s pomočjo njihovih službenih izkaznic na koncu uspelo mimo njega spraviti telesnim stražarjem, druga, uradno policijska, pa, da so princu njegovi avstralski varnostni spremljevalci diplomatsko prikrili ukrep oblasti omenjene avstralske zvezne države, ki poleg lastnikov pubov in nočnih zabavišč najbolj živcira prav nevedne obiskovalce celine tam spodaj, ki že zaradi varnosti svoje dokumente raje spravijo v hotelske trezorje, kot pa jih vlačijo po žepih med nočnim veseljačenjem. A tudi domačini se nad možno sledljivostjo svojih pohajkovanj v poznih urah zmrdujejo. Ker pa je »big brother« vse bolj prisoten, obstaja možnost, da bo izjemna lokalna ideja, zdaj svetovno znana, kmalu tudi drugod udomačena.