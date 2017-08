Zemanta išče različne razvijalce in podatkovnega analitika. Kot je že pred mesecem dni povedal Andraž Tori, soustanovitelj Zemante in direktor Zemante Outbrain, iščejo izjemne ljudi za drzne projekte.

»Verjetno smo edino slovensko podjetje, ki obdeluje sto tisoč transakcij na sekundo, in to je šele začetek. Iščemo ljudi s potencialom, da jim lahko zaupamo projekte, ki so jim komaj kos. Tako se vsi razvijamo,« je dejal Tori.

Tako iščejo inženirje, ki že imajo izkušnje, a imajo močno željo po novem znanju, se dobro znajdejo pri delu v majhni ekipi, predvsem pa morajo prilagodljivi, zaupanja vredni ljudje, ki držijo svoje obljube. V zameno Zemanta Outbrain ponuja sodelovanje z inženirji v Tel Avivu in New Yorku, zaposlitev za polni delovni čas s privlačno plačo, udeležbo na inženirskih konferencah po svetu, fleksibilni delovni čas z možnostjo dela od doma ter brezplačen vstop v telovadnico in bazen v Tivoliju.