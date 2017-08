Z anestetikom, ki ga doslej v ZDA še niso uporabili za izvrševanje smrtne kazni in za katerega številni pravijo, da ni preverjeno sredstvo, so na Floridi včeraj usmrtili Marka Asaya. 53-letnik je bil v zaporu od leta 1988 zaradi umora dveh moških.

Težave pri izvajanju smrtne kazni

Na Floridi v zadnjih osemnajstih mesecih niso usmrtili nobenega zapornika. Do premora pri usmrtitvah je prišlo zaradi ugotovitve vrhovnega sodišča, da je način, na katerega so izvajali smrtno kazen doslej, protiustaven. Kot piše CNN, težave pri izvrševanju smrtne kazni povzroča predvsem pomanjkanje kemikalij, s katerim so v preteklosti na preverjen način usmrtili obsojene zapornike. Do pomanjkanja prihaja zato, ker nekateri večji proizvajalci midozolama, ki se je v preteklosti izkazal kot najboljše sredstvo za humano usmrtitev, nasprotujejo smrtni kazni.

Anestetik etomidat je prva izmed treh kemikalij, ki jih nameravajo na Floridi v bodoče uporabljati pri izvajanju smrtne kazni. Injiciranju etomidata sledi rokuronijev bromid, ki obsojenca paralizira. Zadnja učinkovina je kalcijev acetat, ki ustavi srce. Pri Asayevi usmrtitvi so uporabili to mešanico, pri kateri sta sporni prva in zadnja učinkovina. Anestetik etomidat namreč lahko po injiciranju povzroči hude krče in bolečine. Na Floridi so se kljub temu odločili za njegovo uporabo, saj po trenutnih določilih te zvezne države namreč ni nujno, da je »usmrtitev povsem neboleča«. Kot še poroča Guardian, so po usmrtitvi Marka Asaya iz zapora sporočili, da je postopek potekal gladko.