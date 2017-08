39-letni francoski predsednik se je šele maja preselil v Elizejsko palačo, od takrat pa uspel za osebno maskerko Natacho M. zapraviti že 26.000 evrov, piše francoski Le Point. Njegovi pomočniki so pojasnili, da je morala maskerka večkrat nujno vskočiti, kar naj bi razložilo izjemno visok znesek, ter dodali, da bodo računi v prihodnje znatno nižji. »Njeno delo je vključevalo prisotnost na tiskovnih konferencah ter potovanja v tujino,« so sporočili iz Elizejske palače. Priznali so, da je račun sicer visok, a hitro dodali, da so bili Macronovi predhodniki še bolj razsipni.

Francoski mediji so tako spomnili na Françoisa Hollanda, ki naj bi za maskerje porabil 30.000 evrov, dodatnih 10.000 na mesec pa še za frizerja oziroma brivca, ki je (večkrat) dnevno skrbel za njegove tanke lase. Po navedbah revije Vanity Fair pa je nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy za nego obraza na mesec porabil do 8000 evrov.

Malce bolj zmeren je bil britanski premier Tony Blair, ki naj bi v času vladavine mesečno porabil okoli 2000 evrov za kozmetiko in maskerje, David Cameron pa je frizerju za striženje in sušenje plačeval po okoli sto evrov na obisk.